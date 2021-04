DSEDJ convidou 700 pessoas para cerimónia do hastear da bandeira nas comemorações do 4 de Maio

FOTOGRAFIA: DSEDJ

O 102.º aniversário do “Movimento 4 de Maio” será assinalado em Macau até Junho com uma série de actividades direccionadas para os jovens e com uma forte componente patriótica. De acordo com o subdirector da DSEDJ, a cerimónia do hastear da bandeira nacional no IPM irá contar com 700 convidados, nomeadamente alunos de 35 escolas de Macau. No entender da direcção, a juventude de Macau deve aproveitar estas actividades para assimilar o “profundo significado” do Movimento 4 de Maio de 1919 na história contemporânea da China.

Eduardo Santiago

eduarsantiago.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DESDJ) anunciou ontem o programa das actividades comemorativas do 102.º aniversário do “Movimento 4 de Maio” para que os jovens de Macau “compreendam e aprendam” a importância dos acontecimentos de 1919 na história contemporânea da China. Em conferência de imprensa, Kong Chi Meng, subdirector da DSEDJ, revelou que a cerimónia do hastear da bandeira no pavilhão desportivo do Instituto Politécnico de Macau (IPM) irá contar com cerca de 700 convidados, entre os quais alunos de 35 escolas locais.

“Com o objectivo de permitir aos estudantes e jovens de Macau que compreendam e aprendam o espírito do ‘Movimento 4 de Maio’, e cultivem o seu patriotismo e amor por Macau, a DESDJ irá organizar uma série de actividades comemorativas do 102.º aniversário desta data”, começou por dizer Kong Chi Meng, acrescentando depois que a comissão organizadora tem agendada uma peça de teatro sobre os acontecimentos de 4 de Maio de 1919, assim como outro tipo de actividades como concursos de discurso ou questionário online interactivos sobre os quatro pilares do movimento 4 de Maio: “patriotismo, progresso, democracia e ciência”.

De acordo com Tai Ka Peng, secretária-geral da Federação de Juventude de Macau, a comissão organizadora das actividades é constituída por associações de jovens e tem como objectivo a difusão do espírito do Movimento 4 Maio, nomeadamente os valores de patriotismo, progresso, democracia e ciência através de um concurso de discursos em chinês para “devolver aos jovens a cultura do discurso na sua base de educação” e “construir um valor saudável para os jovens”. Segundo Tai Ka Peng, no próximo dia 15 de Maio serão seleccionados os 10 participantes da primeira ronda, cinco para cada categoria e com prémios para os três primeiros.

Para além do concurso de discursos sobre o Movimento 4 de Maio, o programa estende-se até Junho e contempla actividades online de perguntas e respostas sobre os acontecimentos de 1919, assim como uma série de actividades como infografias, concursos de caligrafia, fotografia e uma visita de estudo a Hengqin.

Em relação à cerimónia do hastear da bandeira nacional no IPM, Kong Chi Meng assegurou também que os participantes terão de apresentar testes de ácido nucleico com resultado negativo e submeterem-se à medição de temperatura. “Cerca de 700 pessoas foram convidadas a participar no evento, incluindo estudantes de universidades, escolas secundárias e primárias de Macau, assim como representantes da juventude de outros sectores. Para assegurar que a cerimónia possa ser realizada em condições de segurança, serão implementadas medidas de prevenção de epidemias durante o evento. De acordo com as directrizes da Direcção dos Serviços de Saúde, vamos exigir aos participantes a apresentação de um teste de ácido negativo válido com resultado negativo e que se submetam a um teste de temperatura”.

Recorde-se que o Movimento 4 de Maio de 1919 assinalou um momento simbólico na história contemporânea chinesa quando 3.000 estudantes universitários juntaram-se nas imediações da Cidade Proibida em protesto contra a posição do Governo em relação à decisão de várias potências europeias sobre a cedência ao Japão de territórios detidos pela Alemanha, nomeadamente na província de Shandong, terra natal de Confúcio e Mêncio. Entre as reivindicações apresentadas, os estudantes exigiram que a China fosse tratada de forma respeitosa e igualitária no tratado de paz que encerrou oficialmente a I Guerra Mundial.

Para além de representar uma posição da juventude chinesa contra o domínio estrangeiro, o Movimento 4 de Maio de 1919 foi adoptado pelo Partido Comunista Chinês enquanto símbolo do despertar da consciência dos jovens para o compromisso de construção do próprio país.