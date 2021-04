Sulu Sou pede soluções para as graves inundações no Porto Interior

Fotografia: Eduardo Martins/arquivo

O vice-presidente da Associação Novo Macau pediu esclarecimentos ao Governo sobre os planos de construção de um sistema de controlo de marés no Porto Interior e as respectivas alternativas caso o projecto não seja implementado. Numa interpelação escrita enviada ontem ao Executivo, Sulu Sou mostrou-se preocupado com as “graves inundações” registadas no Porto Interior ao longo dos últimos anos.

“Embora as autoridades tenham aprovado a documentação necessária e iniciado mais de 20 estudos temáticos sobre o projecto de barragem de marés, as autoridades ainda têm de realizar testes de simulação em tempo real, que levantaram dúvidas na comunidade, e que ainda não foram decididos. Irá o Governo informar quando decidir se avança com o projecto da barragem de marés no Porto Interior, tal como inicialmente estava previsto? Se o projecto não for implementado, que alternativas tem o Governo para contrariar as graves inundações no Porto Interior causadas pela vaga de tempestades?”, pode ler-se na interpelação escrita de Sulu Sou.

Outra das questões levantadas pelo deputado pró-democracia na sua interpelação escrita dirigida ao Governo relacionada com as inundações no Porto Interior foi a conclusão da estação de drenagem de águas pluviais. “Uma vez que a construção da estação de drenagem de águas pluviais no Porto Interior será concluída brevemente e posta em marcha, posso perguntar ao Governo quando é que irá decidir se deve iniciar o projecto da barragem de marés no Porto Interior, como inicialmente planeado? Que medidas correctivas tem o Governo em vigor para evitar que a água do mar suba sobre o aterro do Porto Interior devido à vaga de tempestades?”, assinalou o deputado.

Por fim, Sulu Sou questionou o Governo se o canal subterrâneo à beira-mar na parte sul da zona do Porto Interior já pode servir como armazenamento temporário de água.

E.S.