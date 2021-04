Recolha de dados biométricos nas fronteiras será opcional para residentes, diz Wong Sio Chak

FOTOGRAFIA: GCS

As autoridades fronteiriças não vão recolher os dados biométricos de todos os visitantes de Macau com entrada em vigor do novo regime jurídico do “controlo de migração e das autorizações de permanência e residência”. A garantia foi dada ontem pelo secretário para a Segurança após uma reunião entre membros do Governo e os deputados da 3.ª Comissão Permanente de discussão na especialidade da proposta de lei intitulada “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau”. Wong Sio Chak assegurou também que a recolha de dados biométricos de residentes só poderá ser feita com consentimento dos mesmos.

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa questionaram ontem o Governo sobre a necessidade de recolha de dados biométricos da configuração da íris ou da retina aos visitantes de Macau, prevista no novo regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na RAEM, e pediram esclarecimentos sobre as disposições na proposta de lei que irá permitir às autoridades fronteiriças negar a entrada de “pessoas indesejáveis” no território. No final da reunião de ontem, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, garantiu que as autoridades não vão recolher todos os dados biométricos dos visitantes nos canais automáticos, e frisou que há uma diferença entre recolha e verificação dos elementos de identidade de estrangeiros.

“Com esta proposta de lei poderemos recolher esses dados [biométricos], não quer dizer que vamos recolher todas as vezes. Por exemplo, quando as pessoas entram com o bilhete de identidade, nesse documento já constam alguns desses dados e nós podemos recolher, mas nem sempre fazemos isso. E depois, quando se entra através dos canais automáticos, não recolhemos os dados aos residentes de Macau, mas sobre os turistas podemos recolher esses dados através da impressão digital nos canais automáticos ou pelo documento com o qual entram”, disse ontem Wong Sio Chak após uma reunião com deputados da Assembleia Legislativa para discussão na especialidade da proposta de lei.

Segundo o secretário para a Segurança, a documentação apresentada pelo visitante contém elementos biométricos, e que, por isso, não haverá sempre recolha de dados, apenas verificação dos documentos. “Assim temos uma recolha de dados e também uma verificação das impressões digitais e facial, isso não é bem uma recolha, por isso, não quer dizer que vamos recolher todos esses dados. Eles já têm esses dados nos documentos, nós só fazemos uma verificação, o que é outra coisa. Não quer dizer que iremos recolher todos os dados das três opções”, explicou Wong Sio Chak, acrescentando que a recolha de dados biométricos da configuração da retina ou da íris é mais uma salvaguarda para o futuro.

“Só queremos colocar essa norma na lei, não quer dizer que iremos recolher, permite-nos fazer isso, mas não quer dizer que o façamos com certeza. Mas depois, se alterarem a lei, será mais seguro aquando da passagem fronteiriça. Se no futuro o avanço das técnicas, e todo o mundo estiver a utilizar isso e nós não temos normas para usar essa medida, é uma falha. Para quê que a polícia quer receber esses dados? Para nós não significa nada, só queremos um bom funcionamento na passagem fronteiriça, agora, por enquanto, é mais fácil utilizarmos as impressões digitais. Com o avanço tecnológico estão a ser desenvolvidas novas técnicas, antigamente eram só as impressões digitais, depois vieram os dados biométricos faciais, mas agora já avançou mais nos últimos anos”, indicou Wong Sio Chak, frisando que, no caso dos residentes, a recolha desses dados só poderá ser feita após o consentimento do residente envolvido. “Não compliquem esta medida porque basta ter os dados dentro dos documentos e só iremos fazer uma verificação. Se não querem que esses dados sejam recolhidos podem passar nos canais manuais, assim não vai haver uma recolha”, assinalou o secretário, assegurando que não há “más intenções na recolha desses dados dos olhos”.

Já o presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, disse, após a reunião com membros do Executivo, que alguns deputados levantaram dúvidas sobre os critérios dispostos na proposta de lei para negar entrada de “pessoas indesejáveis” no território, nomeadamente pessoas que representem uma “ameaça à segurança interna de Macau”. Na opinião de alguns membros da comissão, os critérios são poucos objectivos e demasiado amplos.

Wong Sio Chak quer Posto Fronteiriço Qingmao a funcionar no segundo semestre

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, indicou ontem que a conclusão das obras do Posto Fronteiriço Qingmao está prevista para o próximo mês e expressou votos que o seu funcionamento seja iniciado no segundo semestre deste ano, mas acrescentou que a data de concretização irá depender ainda da autorização de Pequim, do andamento das obras no interior da China, dos trabalhos de inspecção e ajustamento dos equipamentos, e dos testes de pressão de passagem fronteiriça com os serviços competentes de Zhuhai.

O Posto Fronteiriço Qingmao, revelou o secretário, disponibilizará um total de cem passagens automáticas (cada 50 por entrada e saída) e quatro passagens de controlo manual (cada dois por entrada e saída).

Wong Sio Chal referiu ainda que “face ao funcionamento dominante da passagem automática, a necessidade de recursos humanos será menor do que em outros postos fronteiriços, e o pessoal será principalmente responsável por assegurar a ordem pública e o funcionamento do sistema”.

Quanto à consulta apresentada por uma associação de funcionários públicos à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) sobre a neutralidade dos agentes das Forças de Segurança, Wong Sio Chak indicou que a comissão já esclareceu o público sobre esta matéria, e todos os agentes das forças de segurança têm a obrigação de cumprir rigorosamente os deveres expressamente definidos no Estatuto dos Militarizados das Forças de segurança, incluindo o dever de neutralidade política.

Relativamente à construção de instalações logísticas da ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o responsável governativo disse ter já sugerido a criação dos projectos, ainda por confirmar e aprovar, garantindo que irá impulsionar, de forma mais rápida possível, os respectivos trabalhos.