Plano de vacinação alargado à Universidade de Macau

O Governo quer aumentar o número de locais de vacinação contra a Covid-19 e fazer com que as vacinas cheguem a universidades e grandes empresas. Por isso, a partir de hoje e até quinta-feira, vai ser possível alunos e docentes serem vacinados na Universidade de Macau. A informação foi dada ontem na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, onde foi também referido que quem chega a Macau vindo de Hong Kong deixa de estar sujeito a um período de sete dias de autogestão de saúde, mantendo-se os 14 dias de quarentena.

Vai ser colocado um posto de vacinação na Universidade de Macau (UMAC). A partir de hoje, e até quinta-feira, alunos e docentes vão poder ser vacinados na instituição. Segundo avançou ontem Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, serão colocados 30 profissionais de saúde na universidade. Na UMAC vão poder ser vacinadas entre 600 a 700 pessoas, ou seja, há capacidade para serem vacinadas mais de duas mil pessoas ao longo dos quatro dias.

Tai Wa Hou explicou que os estudantes e professores que desejarem levar a vacina durante os próximos três dias terão de se inscrever previamente no site dos Serviços de Saúde. Hoje e amanhã será administrada a vacina da Sinopharm e na quinta-feira será disponibilizada a vacina mRNA da BioNTech.

Para a segunda dose, as autoridades também vão tentar montar uma estação de vacinação na UMAC, tendo em conta o número de pessoas vacinadas com a primeira dose nas instalações da instituição.

O Governo quer fazer chegar o plano de vacinação a outros locais – como universidades e grandes empresas – como forma de aumentar a taxa de vacinação local, que agora está nos 9%. Para isso, as autoridades já contactaram cinco outras instituições, não detalhando quais.

Na conferência de imprensa de ontem, as autoridades de saúde anunciaram também que quem chega a Macau vindo de Hong Kong deixa de precisar de fazer sete dias de autogestão de saúde após a quarentena de 14 dias. A medida entra em vigor a partir de hoje. Recorde-se que Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, tinha referido que, a partir de meados de Maio, os residentes de Macau vão deixar de ter de fazer quarentena à chegada à região vizinha.

Ainda no que toca a restrições fronteiriças, Lau Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo, fez saber que o Governo de Macau não está, para já, a pensar estabelecer nenhuma bolha de viagem com outro destino se não o interior da China. “Fizemos um estudo sobre os locais de turismo mais procurados pelos residentes de Macau, mas esses locais têm uma alta taxa de contágio”, indicou a responsável dos Serviços de Turismo.

Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, explicou que a dispensa de quarentena para quem chega a Macau está dependente da situação epidémica. “Por exemplo, o interior da China tem um baixo risco de contágio”, apontou. Tai Wa Hou disse também que poderá haver novidades em breve quanto à possibilidade de ser estabelecido um mecanismo de reconhecimento mútuo de vacinas entre Macau e o interior da China.

Os responsáveis indicaram também que hoje começa o 29.º plano de venda de máscaras. Até ao momento, já foram vendidas 198 milhões de máscaras e, segundo Leong Iek Hou, enquanto houver procura por parte dos cidadãos de Macau, o Governo continuará com o plano de fornecimento.