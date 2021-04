Os laços, a língua e a literatura do “sedutor objecto estético” que é Macau

“Macau: Novas Leituras” é o nome do livro, editado pela Tinta-da-China, que é lançado hoje na Livraria Portuguesa e que tem como objectivo fazer uma reflexão sobre a produção literária e cultural dedicada a Macau nos últimos 20 anos. Neste livro, Macau, enquanto “objecto ficcional inspirador”, é vista à lupa por quem escreve e por quem investiga. Ao PONTO FINAL, os colaboradores desta iniciativa frisaram a importância que tem divulgar o que é produzido na região.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

É lançado hoje, pelas 18h30, na Livraria Portuguesa, o livro “Macau: Novas Leituras”. A obra, da editora portuguesa Tinta-da-China, pretende assinalar os 20 anos da transferência da administração portuguesa de Macau para a República Popular da China, olhando para a produção literária e cultural que foi sendo feita nas últimas décadas. Aqui, é proposta também uma reflexão sobre a língua portuguesa e o seu papel em Macau e na China.

O livro conta com estudos e testemunhos de quem escreve em Macau, bem como de quem investiga o fenómeno. “Macau: Novas Leituras” é coordenado por Ana Paula Laborinho, Gonçalo Cordeiro, Marta Pacheco Pinto e Ariadne Nunes. O livro conta também com o contributo de Inês Hugon, Fernanda Gil Costa, Maria do Carmo Piçarra, Carlos André, Dora Nunes Gago, Agnes Lam, Carlos Morais José e Ricardo Pinto.

A sessão desta tarde, que vai ter transmissão em directo no Facebook, vai contar com a participação de alguns dos intervenientes no livro, quer presencialmente, quer através da internet. Durante o evento, Fernanda Gil Costa e Dora Nunes Gago vão falar sobre o que se entende por literatura de Macau hoje; Maria do Carmo Piçarra vai falar sobre o cinema e Carlos André sobre a presença da língua portuguesa em Macau e na China. A sessão vai ainda ter leituras e um espaço de debate a partir da Livraria Portuguesa e do Facebook.

A DISCUSSÃO DA PRODUÇÃO LITERÁRIA NA REGIÃO AO LONGO DE 20 ANOS

“Macau: Novas Leituras” teve origem, segundo Ana Paula Laborinho, em duas jornadas centradas na reflexão sobre a produção literária nos últimos 20 anos, a primeira das quais aconteceu em Novembro de 1999, em Lisboa, numa iniciativa conjunta do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e da Fundação Oriente; a outra aconteceu a 7 de Novembro do mesmo ano, na Universidade Paris Nanterre, promovida pelo Centro de Investigação Interdisciplinar sobre o Mundo Lusófono. As duas iniciativas “mostram como Macau continua a ser um objecto de estudo e não apenas em Portugal e Macau”, indica a ex-directora do Instituto Português do Oriente (IPOR) e ex-presidente do Instituto Camões ao PONTO FINAL. Aqui, juntam-se “especialistas que reflectem sobre esse sedutor objecto estético que é Macau”.

O objectivo é “discutir e fazer um ponto de situação sobre o que se produziu literariamente em Macau, desde 1999 até agora”, acrescenta Ariadne Nunes. A investigadora do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa explica também que há uma componente de leituras para mostrar “a literatura de Macau em acção”.

Marta Pacheco Pinto, também ela uma das coordenadoras do livro a ser hoje apresentado, sublinha que a obra “discute sobretudo a literatura produzida no território neste período recente, mas também os desafios por que a língua portuguesa tem atravessado e outras manifestações estéticas que têm dado visibilidade crescente a este espaço, o cinema”.

A discussão em torno da identidade estética de Macau é, então, o ponto focal da obra e, por isso, “foi importante dividir o livro em duas partes, uma de pequenos estudos e reflexões críticas e uma outra com uma breve recolha de textos literários sugestivos do potencial estético do território”, acrescenta a professora do Departamento de Línguas Românicas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Em comum entre os autores está o facto de todos terem uma experiência relacionada com Macau, por aqui terem vivido ou feito investigação.

Ariadne Nunes nota que a selecção dos textos literários a serem apresentados agora no livro pretende obedecer a um princípio fulcral: “Mostrar a diferença e o hibridismo cultural que se conjuga no território, para tentar, a partir daí, pensar no conceito de identidade”.

Carlos André, ex-director do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau (IPM), sublinhou a importância deste tipo de publicação em Portugal: “Muitas destas edições que têm a ver com reflexões desta natureza são feitas a partir de iniciativas editoriais do território da RAEM. isso tem limitações. Os livros publicados na RAEM não saem praticamente da RAEM”.

“Se queremos marcar uma posição e fazer com que fora de Macau se conheça o que acontece em Macau do ponto de vista da língua e da literatura, temos de publicar estas reflexões não em Macau, de onde elas normalmente não saem, mas através de editoras sediadas em Portugal, porque são elas que têm acesso a um mercado bastante mais vasto”, afirma.

MACAU: UMA TEIA DE CULTURAS QUE DEVE SER DIVULGADA

“É importante que a criação artística em Macau ou sobre Macau sejam objecto de pesquisa e divulgação”, diz Ana Paula Laborinho, sugerindo que “é fundamental que as instituições com responsabilidades nos domínios da cultura prossigam políticas de edição em português, mas também tradução de autores portugueses para chinês e de autores de língua chinesa para português”.

Na opinião de Fernanda Gil Costa, a literatura de Macau em língua portuguesa, a literatura de autores chineses publicada em português, a acção dos jornais diários em português e também o festival literário Rota das Letras “têm contribuído para a manutenção de um espaço público em que a língua portuguesa manifesta grande vitalidade e capacidade de imposição como plataforma interlinguística e intercultural, enquanto contribuem para a afirmação da cena cultural macaense de língua portuguesa”.

Assim, a docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa indica que o livro assume “o interesse que em Portugal continua a existir pela vida cultural que em Macau continua a escrever-se diariamente em português, sobretudo em termos literários”. Por outro lado, o lançamento da obra na Livraria Portuguesa revela “o estreito laço que une todos aqueles que sentem a cidade de Macau como um espaço de grande singularidade, residentes, ex-residentes – como eu – ou simples leitores”.

“Macau é uma teia de culturas e de línguas, um território que é uma unha no corpo do dragão e se manteve estrangeiro ou estranho vários séculos, o que só foi possível por um tácito entendimento”, diz Ana Paula Laborinho. Esse factor faz com que o território seja “um objecto ficcional inspirador”.

A LITERATURA, A LÍNGUA E O PAPEL DE MACAU

Ana Paula Laborinho, que chegou a Macau em 1988, nota que na altura se vivia um período de efervescência na literatura local, “que até aí era entendida no sentido restrito de macaense, a produção de escritores de língua portuguesa nascidos em Macau”. Nesses anos, organizaram-se debates que pretendiam responder à questão que vai ser explanada precisamente no livro por parte da ex-directora do IPOR: “O que é a literatura de Macau?”.

Marta Pacheco Pinto partilha com Ana Paula Laborinho a autoria de um texto publicado no livro em que as autoras tentam fazer o mapeamento das relações linguísticas e literárias entre Portugal e Macau nos últimos 500 anos.

Já Carlos André contou ao PONTO FINAL que a sua contribuição para o livro tem a ver essencialmente com a língua portuguesa na região e na República Popular da China. Na opinião do antigo responsável do IPM, nos últimos anos tem havido um ‘boom’ na procura do português na China continental. Por isso, na opinião de Carlos André, “Macau deve aproveitar a vantagem de ser parte integrante do território da República Popular da China e a outra vantagem de ser o herdeiro histórico de uma cultura de diálogo entre a língua portuguesa e a língua chinesa”.