Grand Lisboa Palace passou nas inspecções finais do Governo

O Governo da RAEM aprovou o Grand Lisboa Palace nas diversas inspecções finais realizadas e espera-se que o resort integrado possa receber a licença de funcionamento “brevemente”, afirmou o director-executivo da SJM Holdings, Ambrose So, citado pelo relatório anual da operadora de jogo, tornado público ontem.

A concessionária de jogo estimou anteriormente que o projecto orçado em 40,1 mil milhões de patacas e o primeiro da SJM no Cotai, fosse inaugurado até Junho deste ano. “A subsequente abertura do Grand Lisboa Palace irá aliviar algumas das pressões de custos sobre a nossa operação já existente, uma vez que seremos capazes de transferir um grande número de funcionários actuais para a nova propriedade”, constatou Ambrose So, declaração que pode ler-se ainda no relatório.

O Grand Lisboa Palace contará com cerca de 1.900 quartos e suites distribuídos por três torres – o Grand Lisboa Palace, o Palazzo Versace e o Karl Lagerfeld -, assim como instalações para conferências, comércio, restauração, jogo e entretenimento. A SJM Holdings registou um prejuízo líquido de 421 milhões de patacas no primeiro trimestre deste ano, muito por culpa das pesadas despesas relacionada com o projecto, cenário agravado em plena pandemia de Covid-19. A empresa revelou ainda que assinou um acordo com a NYH, uma companhia de gestão de vendas a retalho, para a criação de um espaço comercial premium no segundo andar do centro comercial. O acordo já leva cerca de 2,6 mil milhões de patacas em compromissos de capital.