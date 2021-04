Esta não é mentira, é bem verdade: Chloé Zhao arrecada um Óscar de melhor realização

Fotografia: EPA

“Nomadland – Sobreviver na América” arrecada também a estatueta para melhor filme. Sucesso da realizadora é recebido com silêncio e censura na China, país de origem de Zhao. Numa entrevista, em 2013, a cineasta disse que, na China, “há mentiras por todo o lado”, referindo-se ao sistema político. Os pesos-pesados Anthony Hopkins e Frances McDormand vencem na categoria de melhores actores principais

A realizadora Chloé Zhao tornou-se ontem a primeira mulher asiática e a segunda mulher a conquistar um Óscar de melhor realização, com “Nomadland – Sobreviver na América”, na 93.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos. “É fabuloso ser uma mulher em 2021”, disse a chinesa no rescaldo da vitória.

Contudo, o sucesso de Zhao, está a ser recebido com silêncio e até mesmo com casos de censura no seu país, devido a declarações feitas há oito anos. Numa entrevista, em 2013, a cineasta disse que, na China, “há mentiras por todo o lado”, referindo-se ao sistema político.

O comentário foi agora recuperado nas redes sociais chinesas, com internautas nacionalistas a acusarem Zhao de trair o seu país, acusando-a de ter “duas caras” e de ter saído da China devido à riqueza do pai, o antigo director de uma empresa estatal chinesa.

“Sou extremamente afortunada por poder fazer o que gosto”, afirmou Chloé Zhao, nos bastidores da cerimónia de entrega dos Óscares. “Se esta vitória ajudar mais pessoas como eu a viverem os seus sonhos, sou muito agradecida por isto”, acrescentou, citada pela agência Lusa. “Para os realizadores asiáticos, para todos os realizadores, temos de ser fiéis a quem somos e contar as histórias a que nos sentimos ligados”, concluiu a chinesa.

“Nomadland – Sobreviver na América” recebeu três óscares, o de melhor filme, melhor realização e melhor actriz, e conta a história de uma mulher (Fern) que viaja pela América como nómada, vivendo numa caravana, trabalhando em empregos temporários e sobrevivendo na estrada, na sequência de uma crise económica. Embora o filme seja uma ficção, assenta em testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómada mais envelhecida e nas margens da sociedade.

Com este filme, Chloé Zhao foi a segunda mulher a conquistar o prémio de Melhor Realização, sucedendo a Kathryn Bigelow, com “Estado de Guerra”, em 2010. Zhao foi ainda a primeira realizadora de origem asiática a ser nomeada para esta categoria. Pela primeira vez, houve também uma segunda realizadora nomeada, Emerald Fennell, por “Promising Young Woman – Uma miúda com potencial”.

Pandemia tramou o cinema

Ruka Borges confessou ao PONTO FINAL que “a impossibilidade de ver os filmes fez com que, este ano, os Óscares passassem ao lado”. “Foi a primeira vez que não vi.”

Ainda assim, o realizador português radicado em Macau conseguiu assistir a dois dos filmes nomeados na edição deste ano: “Sound of Metal e “The Trial of the Chicago 7”. “Estes filmes são bons, mas como não vi os outros não me parece justo dizer muito mais. Gostei muito do filme 7 de Chicago, porque gosto muito dos argumentos escritos por Aaron Sorkin”, notou.

O que se passou ao longo de 2020 e também este ano, por culpa da pandemia de Covid-19, tem deitado por terra aquilo que é o cinema, na óptica de Ruka. E porquê? “Basicamente foi um ano de filmes para TV, o que sinceramente não tem o mesmo impacto. Há filmes que merecem uma tela maior, porque a televisão não substitui o espaço imaginário que temos nas salas de cinema”, constatou, acrescentando que “se não estamos a ver o filme no cinema, não estamos a fazer justiça ao filme”.

António Caetano Faria foi outro dos realizadores que aceitou conversar com o nosso jornal. Interrompemos a edição do seu novo projecto “The Beautiful Game” que António pretende lançar no final do ano, “dependendo se há ou não Festival de Cinema”.

Sobre os Óscares, a sensação é um pouco idêntica à de Ruka Borges. “Tenho certo que se não houvesse a pandemia estaríamos aqui a falar de outros filmes, de outros vencedores, porque há vários filmes que adiaram as estreias devido à Covid-19”.

O realizador de “Ina”, ainda assim, aproveitou a conversa para destacar os prémios para os actores principais. “Quero destacar o facto de pesos-pesados como o Anthony Hopkins e a Frances McDormand terem arrecadado óscares de actores principais. É um grande momento”, confessa ao PONTO FINAL.

Para António Caetano Faria, “o cinema está numa revolução brutal, desde quem faz os filmes até a quem os vê, passando pela distribuição”, pelo que todos ainda estão “a tentar perceber [enquanto indústria] como será o negócio no futuro”.

Haver prémios é sempre bom, e os Óscares são o apogeu nesse particular, mas para Caetano Faria, “cinema não é só isto”. “Os prémios são importantes, mas não basta. A indústria do entretenimento está a sofrer muito”, desabafa.

Hopkins e McDormand a prestigiar

Para além dos prémios para Chloé Zhao e para “Nomadland”, destaque para Anthony Hopkins que se tornou o actor mais velho de sempre a arrecadar a estatueta dourada. O britânico, que não esteve presente na cerimónia, ganhou o seu segundo Óscar com a interpretação em “O Pai”, de Florian Zeller, 30 anos depois de ter ganho com o seu papel de Hannibal Lecter, em “O Silêncio dos Inocentes”, de Jonathan Demme.

Frances McDormand arrecadou a sua terceira estatueta enquanto Melhor Actriz com a prestação em “Nomadland”. A mulher de Joel Coen levantou o caneco em 1997 com “Fargo”, dos irmãos Coen, apesar de Ethan não estar creditado na ficha técnica, e ainda com “Três Cartazes à Beira da Estrada”, de Martin McDonagh, em 2018. McDormand entrou no pequeno grupo de actrizes com mais de duas estatuetas da Academia, juntando-se a Meryl Streep e Ingrid Bergman (três Óscares, cada), e a Katharine Hepburn (quatro Óscares). Ao todo, a actriz soma seis nomeações para os Óscares, três delas como actriz secundária.

A estatueta de melhor actriz secundária foi para a sul-coreana Yuh-Jung Youn pela interpretação em “Minari”, Lee Isaac Chung. Já o prémio para melhor actor secundário seguiu para Daniel Kaluuya no filme “Judas e o Messias Negro”, de Shaka King.

A Netflix foi a plataforma com mais indicações aos Óscares este ano, num total de 36 nomeações em 17 filmes, e saiu da cerimónia com o maior número de vitórias: sete estatuetas douradas.

A cerimónia da 93.ª edição dos Óscares, adiada de Fevereiro para Abril, por causa da pandemia, decorreu no tradicional Dolby Theatre, com audiência, e no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles.

