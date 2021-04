Deputados aceitam aumento exponencial de multas a construtores que comprometam segurança dos prédios

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A proposta de lei para o novo regime jurídico da construção urbana esteve ontem em discussão na especialidade entre os membros da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e representantes do Governo. No final da sexta reunião com o Executivo, Chan Chak Mo revelou que os deputados da comissão concordaram com o aumento exponencial do valor das multas por infracções administrativas e aceitaram as justificações do Governo para punir construtores civis que comprometam a segurança dos prédios com materiais de baixa qualidade.

Eduardo Santiago

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, afirmou ontem que os deputados ficaram satisfeitos com as justificações do Governo para o aumento exponencial do valor das multas por infracções administrativas previstas na proposta de lei de construção urbana em discussão na especialidade. Segundo o presidente da comissão, o Executivo acredita que as multas elevadas aos construtores civis que comprometam a segurança dos prédios com a qualidade dos materiais poderá ter um efeito dissuasor no futuro.

“Um dos aspectos que analisámos hoje foi a elevada tabela de multas prevista nesta proposta de lei para infracções administrativas que apresenta uma diferença de proporção de 100 vezes mais. A justificação do Governo foi que esta proposta de lei envolve a segurança dos edifícios e que as multas devem ser elevadas no caso de violação da lei, como ampliar a área ou construir uma obra ilegal que não esteja no projecto. Devido à sua importância, a multa é mais elevada que outra proposta de lei, nomeadamente a relacionada com segurança contra incêndios, e, por isso, aceitámos a justificação do Governo”, disse Chan Chak Mo.

Na proposta de lei, a prática de infracções administrativas poderá ser sancionada com uma multa de 5.000 a 200.000 patacas, no caso de pessoa singular, e de 15.000 a 500.000 patacas, no caso de pessoa colectiva, em situações de “execução de obras sujeitas a comunicação prévia, sem que tenha sido efectuada e admitida ou em violação do disposto”, ou na ocupação de edifícios ou suas fracções autónomas “sem licença de utilização”. Para além disso, a não execução ou conclusão das obras nos prazos fixados para o efeito e a violação grave do dever de conservação e reparação são outros dos critérios previstos no capítulo das infracções administrativas. “Perguntámos ao Governo como se trata dos casos de violação grave do dever de conservação e reparação e responderam-nos que isto pode ter implicações para o interesse e segurança pública. Só que isto não consta na lei, então, na reunião técnica, a nossa assessoria vai tentar discutir para aperfeiçoar esta norma. Ficámos satisfeitos com esta resposta do Governo, porque disseram que iam aperfeiçoar a redação da norma com a nossa assessoria na reunião técnica”, disse Chan Chak Mo.

No documento em discussão está prevista a aplicação de uma multa de 30.000 a 700.000 patacas em caso de “subscrição de projecto da autoria de quem, por razões de ordem técnica, legal ou disciplinar, se encontre inibido de o elaborar”, ou na situação em que “a subscrição do termo de responsabilidade pelos técnicos responsáveis pela direcção e fiscalização de obra, construtor civil ou empresa responsável pela execução da obra, mas que, de facto, a direcção, fiscalização e execução da obra não esteja a seu cargo”.

Outro cenário com sanções por infracções administrativas é a “utilização de materiais de má qualidade ou de métodos defeituosos de construção pelo construtor civil ou entidade que executa a obra e a sua não verificação pelos técnicos responsáveis pela direcção e fiscalização de obra quando haja utilização de materiais de má qualidade ou de métodos defeituosos de construção pela entidade que executa a obra”.

“O Governo vai aperfeiçoar esta norma porque não diz se este pessoal responsável pela direcção e fiscalização será punido, portanto vai aditar uma parte em que eles também serão punidos porque têm a obrigação de verificar isto. Porque têm de verificar, se são qualificados também serão punidos”, disse Chan Chak Mo, acrescentando os deputados da comissão esperam um efeito dissuasor com estas alterações.

A terminar, o presidente da comissão disse também que os deputados questionaram o Governo sobre a aplicabilidade do novo regime sancionatório no caso de uma infracção ou obra ilegal numa parte comum de um edifício. “Se existe um consultor ou a pessoa está a executar a obra, então várias pessoas serão punidas. Mas se não conseguirem encontrar o responsável pela execução da obra, então os proprietários ou os pequenos proprietários têm de pagar a multa tendo em conta o valor percentual da sua fracção autónoma no valor total do condomínio. Se a pessoa não paga, no fim quem é que paga a multa? Serão os pequenos proprietários tendo em conta o valor percentual”, referiu Chan Chak Mo, adiantando depois que essa responsabilidade já está prevista no código civil. “Talvez isto dependa da multa, porque se a multa for muito pequena o Governo também não vai pedir aos pequenos proprietários para pagar porque são algumas centenas de patacas a cada um”, concluiu.

________________________

Novo regime jurídico da construção urbana “visa rever um decreto de lei de 1985”, diz Raimundo do Rosário

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, participou na reunião de ontem com os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e no final falou à comunicação social sobre os últimos avanços na discussão do articulado na especialidade. Questionado sobre a decisão do Tribunal Judicial de Base de conceder provimento parcial à acção interposta pela RAEM contra os responsáveis pela construção do edifício Sin Fong Garden, o secretário para os Transportes e Obras Públicas escusou-se a comentar. “Sobre decisões judiciais não me pronuncio, para além de que este processo ainda não está terminado”, disse ao PONTO FINAL. Sobre a discussão na especialidade da proposta de lei, Raimundo do Rosário afirmou que “os trabalhos estão a decorrer bem” e que, na reunião de quinta-feira, irá terminar a primeira revisão da lei. “Não esperem que da aprovação desta lei surjam alterações muito significativas, esta proposta de lei, que foi agora submetida, visa rever um decreto de lei de 1985, portanto, há sobretudo uma preocupação de actualizar a lei e os procedimentos, não há aqui uma alteração muito grande, digamos assim, há apenas uma actualização”, disse o governante. Em relação à falta de funcionários para fiscalizar obras e construções ilegais, o secretário para os Transportes e Obras Públicas admitiu a contratação de mais pessoas apesar das restrições orçamentais. “Os funcionários são aqueles que toda a gente sabe, mas faremos o melhor com os funcionários que temos. Se for possível contratar também serão muito poucos porque temos restrições orçamentais que são do conhecimento de todos. Dentro destas restrições poderemos contratar, mas nunca serão muitos”.