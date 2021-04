Responsáveis pelo Sin Fong Garden condenados a pagar 38 milhões de patacas em indemnizações

FOTOGRAFIA: DR

O Tribunal Judicial de Base (TJB) concedeu provimento à acção interposta pela RAEM e pelo Instituto de Acção Social (IAS) no caso do edifício Sin Fong Garden. Os responsáveis vão ter de pagar, no total, 38 milhões de patacas. O caso do edifício Sin Fong Garden arrasta-se desde 2012, quando foi dada ordem para que os moradores saíssem do prédio devido a falhas na estrutura. Na altura, 200 pessoas foram afectadas. Em Setembro de 2015, vários proprietários do edifício Sin Fong Garden avançaram com uma acção judicial contra os empreiteiros e, no mês seguinte, o Governo da RAEM também processou a empresa num processo conjunto que envolveu mais quatro empreiteiros. Segundo uma nota divulgada ontem pelo gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, o TJB concedeu provimento parcial à acção proposta pela RAEM, sendo assim os nove réus condenados a pagar uma quantia de 12,8 milhões de patacas e ainda as despesas efectuadas pela Administração na monitorização contínua das estruturas do edifício Sin Fong Garden e dos edifícios vizinhos Lei Cheong, Ou Va e Kwong Heng desde a data da proposição da acção principal até à demolição do edifício Sin Fong Garden.

O TJB julgou também procedente uma acção intentada pelo IAS contra três dos réus, para o pagamento de 25,3 milhões de patacas ao instituto, além das quantias referentes às despesas de monitorização dos edifícios. Entre os réus estão Ho Weng Pio e a Companhia de Engenharia e Construção Weng Fok e Joaquim Ernesto Sales, enquanto técnico responsável pela direcção de obras de estruturas e fundações, por exemplo. Além do Governo, vários dos proprietários de fracções autónomas do edifício intentaram, em conjunto, no TJB, uma acção contra os construtores e os responsáveis, pretendendo ser indemnizados pelos danos causados a seis fracções autónomas e quatro lugares de estacionamento, acção essa que se encontra pendente neste momento, explica o tribunal, acrescentando que no TJB ainda não deu entrada qualquer processo relativo às despesas com a reconstrução do edifício Sin Fong Garden.

A.V.