Quase quatro mil residentes já se inscreveram para o programa de subsídios em hotéis

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Até sábado, o número de pacotes de subsídio para estadia em hotéis locais vendidos foi de 1.569, o que representa a participação de cerca de 3.936 residentes. Os números foram divulgados em comunicado pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que indicou ainda que o roteiro dos passeios de helicóptero já atraíram mais de 15 mil residentes.

O Governo lançou, há duas semanas, o programa “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau”, a segunda edição do plano do Governo para alavancar o sector do turismo, dando apoios para que os locais usufruam dos roteiros e hotéis de Macau.

Além dos roteiros turísticos, o Executivo subsidia noites em hotéis. Entre a passada sexta-feira e 31 de Dezembro, os residentes interessados podem ficar alojados em hotéis, de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. Para tal, cada residente terá direito a um subsídio de 200 patacas para uma estadia em hotel, e cada quarto poderá usufruir, no máximo, de dois subsídios, ou seja, 400 patacas.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), até sábado já tinham sido vendidos 1.569 pacotes de noites em hotéis locais com subsídio do Governo. Este número representa a participação de 3.936 residentes. Já no que toca às excursões por Macau, as primeiras seis excursões partiram na sexta-feira, com um total de cerca de 230 participantes.

Há seis roteiros temáticos: O primeiro sugere a exploração dos edifícios antigos da Vila de Nossa Senhora de Ká-Hó; o segundo propõe uma visita às Zonas Ecológicas do Cotai; um dos roteiros sugere uma experiência de realidade virtual e ao Museu de Cera de Celebridades; há um roteiro pelo Museu do Grande Prémio de Macau e pelo Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau; há um roteiro focado na apreciação da cultura musical dos jovens; e há, então, o passeio de helicóptero.

O passeio de helicóptero tem sido o mais requisitado pelos residentes, atraindo um total de 15.552 inscrições de residentes de Macau. Os restantes cinco roteiros propostos pela DST registaram, até sábado, 2.209 inscrições.

Para estes roteiros, cada residente de Macau tem direito a um subsídio para uma excursão no valor de 280 patacas e um cartão de refeição no valor de 100 patacas, excepto na viagem de helicóptero. Após o apoio financeiro, o preço das excursões dos seis roteiros varia entre 28 e 518 patacas, cobrindo as despesas com o passeio, o guia turístico e o seguro.

As inscrições, quer para as excursões quer para as estadias nos hotéis, são feitas nas agências de viagens que participam no programa. Este programa, que tem como objectivo fomentar o turismo local, conta com a participação de 160 agências de viagens, mais de 800 profissionais de turismo e 69 hotéis e pensões.

A.V.