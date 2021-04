Quarentena de 28 dias para quem vem do Brasil e Nepal

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A partir de hoje, todos os indivíduos que nos 28 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado no Nepal ou no Brasil, serão sujeitos a quarentena por um período de 28 dias, anunciou ontem o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Para prevenir a propagação da Covid-19, todos os cidadãos não residentes da RAEM provenientes de países estrangeiros e que sejam autorizados a entrar em Macau, continuarão a ser sujeitos de forma rigorosa a restrições. Até mesmo os residentes de Macau, se regressarem ao território provenientes de países estrangeiros, são obrigados a sujeitar‑se a 21 dias de observação médica e a sete dias de autogestão de saúde, reiteraram, esta sexta-feira, os Serviços de Saúde num comunicado de imprensa.

Os estrangeiros sem bilhete de identidade de Macau foram impedidos de entrar em Macau desde Março do ano passado devido à pandemia Covid-19, independentemente de onde estivessem antes da entrada prevista. Existem excepções para alguns estrangeiros relacionados com residentes de Macau, estudantes e trabalhadores essenciais.

Os residentes da China Continental, de Hong Kong e de Taiwan que tenham estado no estrangeiro no prazo de 21 dias antes da sua entrada prevista em Macau também estão proibidos de entrar na cidade. Das 754.541 chegadas de turistas relatadas pelas autoridades em Março, 91% vieram da China Continental e o restante oriundos de Hong Kong ou Taiwan. Por isso, Macau ainda não é uma região adequada para destino turístico de indivíduos estrangeiros. Ainda assim, há mais de 390 dias que não são registados casos locais de transmissão da doença, tendo já passado mais de duas semanas sem detecção de novos casos importados.