Prioridade de Macau é desenvolvimento da Grande Baía, garante Ho Iat Seng

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo assistiu, na passada quinta-feira, à reunião do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. No encontro, Ho Iat Seng ouviu instruções de Han Zheng, vice-primeiro-ministro chinês e membro do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista da China.

Na ocasião, Ho Iat Seng começou por agradecer a “atenção e o apoio” dado por Pequim a Macau. O Chefe do Executivo acrescentou que a maior prioridade do Governo da RAEM é o desenvolvimento da Grande Baía, “razão pela qual todas as decisões inerentes a esta matéria serão concretizadas com enorme seriedade, como se irá empenhar para impulsionar e promover, activamente, cada uma das etapas do processo”, lê-se no comunicado.

Segundo Ho Iat Seng, o 14.º Plano Quinquenal Nacional é importante para a RAEM no sentido de integrar a conjuntura do desenvolvimento do País e prosseguir uma nova etapa de desenvolvimento. Macau está actualmente a iniciar a elaboração do segundo Plano de Desenvolvimento Quinquenal (2021-2025).

Quanto à cooperação entre Macau e Guangdong em Hengqin, segundo Ho Iat Seng, o Governo da RAEM “concretiza o espírito transmitido no discurso importante do Presidente Xi Jinping, executa com precisão o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, e prepara o respectivo trabalho com os governos da província de Guangdong e da cidade de Zhuhai”.

O Governo aguarda agora a publicação do projecto geral da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin e vai continuar com os vários trabalhos inerentes ao desenvolvimento da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, sublinha o comunicado.