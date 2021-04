Bairros comunitários vão ter mais infra-estruturas desportivas ao ar livre, garante José Tavares

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, sobre os planos do Governo para o melhoramento das pistas de corrida em Macau, o presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais assegurou que a construção de uma “cidade com habitação de qualidade” passa pelo melhoramento das infra-estruturas de tempos livres nos bairros comunitários. José Tavares garantiu também que o Instituto do Desporto irá reforçar a gestão no antigo canídromo para que sejam asseguradas as condições higiénicas gerais das instalações.

Eduardo Santiago



O Governo pretende construir mais áreas de lazer e infra-estruturas desportivas ao ar livre nos bairros comunitários para melhorar a qualidade de vida dos residentes, assegurou o presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), José Tavares, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok sobre a necessidade de mais pistas de corrida no território.

“Alguns entusiastas da corrida entendem que a orla costeira entre as Portas do Cerco e a Barra é uma zona afastada do centro da cidade, o impacto causado pelos praticantes de corrida aos utilizadores das vias públicas é relativamente menor, e é ainda uma zona adequada para a prática de corrida e para passear, portanto, o Governo pode pensar em optimizá-la. Esta zona, uma vez optimizada, pode ser articulada com a zona marginal de lazer, que está no momento em construção, entre o Centro de Ciência de Macau e o Centro Ecuménico Kun Iam, e atrair residentes e turistas para passeios e actividades desportivas, dando meia volta à nossa península. Qual é a opinião do Governo sobre isto?”, questionou o deputado numa interpelação escrita dirigida ao Governo a 5 de Março.

Na resposta a Leong Sun Iok, José Tavares reconheceu que ainda não há condições para a construção de uma pista para correr entre as Portas do Cerco e a costa da Barra. “O IAM começou a construir faseadamente o Corredor Marginal Verde do Sul da Península de Macau entre o Centro de Ciência e a Barra em 2020. Na primeira fase, será construída a Zona Costeira de Lazer de Dr. Sun Yat Sen, a qual se estenderá desde o Centro de Ciência até à Estátua da Deusa Kun Iam e possuirá pistas para correr, ciclovias e outras infra-estruturas desportivas ao ar livre, de modo a proporcionar à população tempos livres de qualidade”, começou por indicar o presidente do IAM.

Embora reconheça que “existem diferenças no grau de desenvolvimento das diferentes zonas de Macau”, pelo que “não estão temporariamente reunidas as condições para ser construída a pista para correr entre o Sul das Portas do Cerco e a costa da Barra”, José Tavares recordou que “o IAM já melhorou o ambiente ribeirinho da Baía Sul e do Norte do Fai Chi Kei, construindo zonas de lazer e instalações recreativas para que a população possa exercitar-se ao ar livre”, e que o Governo irá cooperar com “as entidades competentes para trazer mais infra-estruturas de tempos livres para os bairros comunitários, de modo a construir uma cidade com habitação de qualidade”.

Na interpelação escrita enviada ao Executivo, Leong Sun Iok indicou também que há “aspectos” que devem merecer a devida atenção do Governo caso haja interesse em “optimizar a referida zona”, e deu como exemplo o pavimento danificado e desnivelado no passeio ao longo do Lago Nam Van devido às árvores de grande porte. “O Governo não pode aproveitar os terrenos abandonados ali existentes para alargar, adequadamente, o passeio para peões? Em caso negativo ou se não for possível, num curto espaço de tempo, alargar o passeio, o Governo deve adoptar medidas, por exemplo, instalar redes de aço nas raízes das árvores, para, por um lado, as proteger (porque as raízes também têm o seu valor ornamental), e, por outro, nivelar o pavimento, a fim de evitar que os peões caiam e se magoem. Vai fazê-lo?”, inquiriu o deputado.

Em relação a esta questão colocada por Leong Sun Iok, José Tavares afirmou que o IAM vai continuar a melhorar as infra-estruturas pedonais existentes na cidade, enquanto decorrem obras, “reordenando as respectivas árvores junto aos passeios e também infra-estruturas ‘verdes’. Relativamente ao desnivelamento dos pavimentos causado pelo crescimento das raízes das árvores nos passeios circundantes do Lago Nam Van, José Tavares assegurou que a situação será avaliada globalmente e que serão adoptadas medidas para “proteger essas árvores”, enquanto decorrem as obras de melhoria, “procurando um ponto de equilíbrio entre um ambiente pedonal seguro e agradável e a protecção das árvores”.

Para além disso, o deputado questionou o Governo sobre os planos para a pista de corrida do antigo canídromo e perguntou quando serão levantadas as restrições em instalações básicas como os bebedouros. “O Governo vai libertá-las, quanto antes, ou vai aumentar o seu número? Por outro lado, não se sabe se a pista de galgos, de areia, tem valor de conservação. Tem? Se a curto prazo não houver um planeamento mais pormenorizado, será possível alterá-la para pista de corrida e ciclovia, com vista a alargar a sua finalidade e a evitar que a areia seja transportada para o campo de atletismo?”, escreveu Leong Sun Iok.

Na resposta ao deputado, o presidente do IAM disse que, tendo em consideração a realização da revisão do planeamento urbano do canídromo, o IAM irá “reforçar a gestão das instalações desportivas existentes, por forma a garantir as condições higiénicas gerais das instalações”, e que, para além disso, as instalações desportivas do IAM também “estão sujeitas a certas restrições” em coordenação com a execução das medidas preventivas da epidemia, nomeadamente a restrição do número de pessoas que podem aceder e usufruir às instalações desportivas ou a suspensão temporária do funcionamento dos bebedouros.