Associação lamenta falta de informação e opções vegetarianas em Macau

A Associação de Cultura Vegetariana de Macau organizou ontem um evento de apresentação das estimativas de percentagem de vegetarianos em Macau e o primeiro mapa alimentar vegetariano online de Macau. O evento contou com as intervenções de vários membros da comunidade, como, por exemplo, José Manuel Vicente, vice-presidente da Associação de Cultura Vegetariana de Macau, Xénia Wong, fundadora da marca vegana local O.N.E. Products e Cass Chan, fundadora do grupo de Facebook “Macau Vegetarians”, que conta já com mais de 15 mil membros.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O primeiro evento oficial da Associação de Cultura Vegetariana de Macau, realizado ontem nas instalações da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, contou com a casa cheia. A oportunidade serviu para a apresentação das estimativas de percentagem de vegetarianos em Macau e do primeiro mapa alimentar vegetariano online de Macau.

Como participantes e palestrantes, estiveram vários membros activos da comunidade, tais como o vice-presidente da associação, João Manuel Vicente, que abriu o evento falando um pouco sobre a sua experiência e acerca das suas abordagens ao estilo de vida de vegetariano. “Este evento tem uma importância que se enquadra na estratégia de sensibilizar as pessoas de Macau para a causa vegetariana e também para a causa vegan”, começou por explicar João Manuel Vicente. “Uma dessas medidas tem em vista tornar mais público o acesso à alimentação vegetariana em Macau através dos 57 restaurantes vegan e vegetarianos que existem em Macau”, acrescentou o responsável.

O resultado da pesquisa de mercado efectuada pela associação acerca do vegetarianismo em Macau foi o primeiro trabalho exaustivo e com relevância feito na comunidade de Macau e partiu do aumento da procura de restaurantes e produtos sem origem animal no território, segundo a associação. A investigação feita pelo Centro de Pesquisa da Universidade de Macau teve base numa amostra feita com 313 pessoas entrevistadas, residentes de Macau, maiores de 18 anos, no mês de Junho do ano passado. Foram analisadas questões como a frequência com que os residentes consomem uma dieta vegetariana e as suas razões e opiniões, as dificuldades, as dificuldades em sustentar uma dieta vegetariana, os métodos sugeridos para aumentar a adopção de dietas vegetarianas, as percepções de uma dieta e estilo de vida vegetariano e a taxa de apoio na adopção de uma dieta vegetariana.

O vice-presidente da associação explica que esta iniciativa se insere numa estratégia de médio a longo prazo de tornar Macau uma cidade mais “vegan” e “vegetarian friendly”, considerando que seria interessante conseguir adoptar um modelo semelhante à lei portuguesa e “assegurar a inclusão e o acesso de uma série de pessoas que estão excluídas de estabelecimentos públicos que servem a população”, como cantinas, creches, escolas, centros de dia e de lares, estabelecimentos prisionais e hospitais. “Estas pessoas que não comem nem carne, nem peixe, ou que também não comem lacticínios, nem ovos, e que neste momento também não têm opções”, frisou.

No mapa alimentar vegetariano online estão incluídos os 57 restaurantes e estabelecimentos vegetarianos e veganos de Macau (ver caixa), tal como as lojas e marcas da mesma índole e a sua localização no mapa da cidade. “No futuro, além de restaurantes e sítios onde nos podemos alimentar, eventualmente, também será interessante começar a incluir com detalhe lojas com produtos vegetarianos e veganos, tal como supermercados, e começar a segmentar um pouco a página e a catalogá-la para que o acesso seja mais facilitado, além da questão linguística”, explica o vice-presidente, acrescentando que, no futuro, “até o mapa pode evoluir para algo mais, admitindo alguma interactividade no sentido de acolher sugestões ou comentários dos utentes”.

__________

Lista de restaurantes e estabelecimentos vegetarianos e veganos

1. Wai Sin Healthy Vegetarian Food

2. Cheong Gai

3. Chun Seng Vegetarian Food

4. One Vega

5. Seong Hoi Un Sou

6. Chi Hong Vegetarian Food

7. Ying Lok Goi Deluxe Fruit Veggie Light Meals

8. Yu Yi Vegetarian

9. Green Me Up

10. Real Kindness Vegetarian

11. Po Sin Vegetarian (Ha Wan Shop)

12. Wung Yun Vegetarian

13. Po Sin

14. Po Sin Vegetarian

15. New Effort

16. VEGAVEGA @ La Baie Du Noble

17. VEGAVEGA @ Rua de Cinco de Outubro

18. Greenfield Organic House

19. Veggie Friend’s Taste

20. En.Masse

21. Long Life Vegetarian Restaurant

22. Golden Taste Vegetarian

23. Moon with Leisure Place

24. Sunflower Vegetarian

25. Po Tai Temple Vegetarian

26. Wa Yi Ka

27. Tsui Po Healthy House

28. Harmony Villace Vegetarian

29. The Blissful Carrot

30. Ting Ting Cafe

31. Veggie Macau

32. Ying Lok House

33. Flight of Kindness Vegetarian

34. Lucky Vegetarian Grocery

35. Tin Cheng

36. Ting Ting Cafe

37. Tin Chu Miu Gong

38. One Plant Goodies

39. Sin Toi (@Rua da Emenda)

40. Sin Toi (@Red Market)

41. Concept H

42. Chakra Space

43. GONG DE MEN Vegan Restaurant

44. Tin Wai Yun Vegetarian

45. Tin Yun Vegetarian-Bun Seng

46. Miaoshan square

47. On Tai Loi

48. Sheung Sin Vegetarian

49. Green Hong Leng

50. Honda Veggie

51. Sum Yun

52. Love Veggie

53. Chi Yun Vegetarian

54. Free Time

55. Seng Yi Vegetarian Grocery

56. Pui Dak

57. Thaihey Veggie