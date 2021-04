Serviços de Saúde pretendem proibir cigarros electrónicos. Consumo de tabaco reduziu 11,2%

Fotografia: Eduardo Martins

Os Serviços de Saúde de Macau defendem a proibição da importação de cigarros electrónicos e o aumento do imposto sobre o tabaco. Estas são as principais propostas que constam das conclusões do relatório de acompanhamento e avaliação do regime de prevenção e controlo do tabagismo 2018-2020, tornado público na passada quarta-feira.

O relatório recomenda a proibição da importação de cigarros electrónicos, “para reduzir ainda mais a sua disseminação em Macau”, e o aumento do imposto sobre o tabaco para “aproximar o valor actual do nível percentual do imposto sobre o tabaco recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”.

O documento abrange assuntos relacionados com o consumo do tabaco, trabalho de controlo do tabagismo geral, trabalho de controlo do tabagismo nos casinos, principais pontos de vista por parte dos meios de comunicação social, análise do trabalho de controlo do tabagismo, sugestões, entre outros.

É demostrado no relatório que a execução da nova lei do controlo do tabagismo é “satisfatória” e “atende aos critérios de aplicação da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco da OMS” nomeadamente na eficácia na aplicação das seis medidas MPOWER preconizadas pela OMS.

O Governo de Macau, refere a nota de imprensa publicada ontem,” tem promovido a cessação tabágica através da criação de legislação, execução da lei, educação e divulgação tentando estimular as pessoas a deixar de fumar entre outras vias”. Exemplos destas medidas, refere ainda a mesma nota de imprensa, “são a aplicação da proibição de fumar em recintos públicos fechados, de modo a proteger os cidadãos dos efeitos nocivos do tabaco, a promoção e educação sobre os malefícios e as medidas tributárias. Medidas que ajudam a reduzir a taxa de consumo do tabaco em Macau”.

A investigação da situação de consumo de tabaco pela população de Macau 2019 evidencia uma profunda redução de 11,2% na taxa de consumo de tabaco. Antes da entrada em vigor da lei de controlo do tabagismo, em 2011, era de 16,9%. A taxa de consumo em pessoas do sexo masculino e do sexo feminino é, actualmente, 21,9% e 2,4%, respectivamente.

No que diz respeito ao controlo do tabagismo nos casinos, desde o dia 1 de Janeiro de 2019, além da criação das salas de fumadores autorizadas de acordo com os novos critérios, passou a ser totalmente proibido fumar nos casinos. Entre os trabalhadores do sector do jogo entrevistados, mais de 90% concordaram que a qualidade do ar nos locais de trabalho dos casinos era “boa”, “muito boa” ou “extremamente boa” e cerca de 70% concordaram que a qualidade do ar da sala VIP era “boa”, “muito boa” ou “extremamente boa”.