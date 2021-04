Sands China com prejuízo de 213 milhões de dólares no primeiro trimestre

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Sands China registou um prejuízo de 213 milhões de dólares no primeiro trimestre, refere a operadora em comunicado. A quebra deveu-se, como esperado, à pandemia da Covid-19.

A operadora de jogo Sands China anunciou ontem um prejuízo de 213 milhões de dólares no primeiro trimestre, devido ao impacto causado pela pandemia de Covid-19. Em comunicado, a Sands China informou ainda que o total das receitas diminuiu 4,6%, em relação a igual período do ano passado, arrecadando apenas 771 milhões de dólares.

Já as perdas no EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiram os 100 milhões de dólares, um aumento de 49,2% em relação a igual período do ano passado, quando se ficou pelos 67 milhões de dólares.

Apesar dos resultados, o presidente e diretor-executivo da Las Vegas Sands, a empresa norte-americana que detém a maioria do capital da Sands China, Robert G. Goldstein, afirmou que os responsáveis estão “entusiasmados com a oportunidade de receber mais clientes (…), à medida que um número maior de visitantes pode viajar para Macau, Singapura e Las Vegas”.

O responsável afirmou que a procura “dos clientes que puderam visitar [os casinos] permanece robusta”, sublinhando, no entanto, que “as restrições às viagens por causa da pandemia, particularmente em Macau e Singapura, continuam a limitar as visitas e a dificultar o actual desempenho financeiro” do grupo.

No início de Março, a operadora de jogo Las Vegas Sands anunciou a venda de propriedades no valor de cerca de 6,25 mil milhões de dólares, incluindo o icónico The Venetian Resort Las Vegas, para se focar em Macau. O grupo, que opera casinos nos Estados Unidos, Macau e Singapura, celebrou acordos para a venda definitiva do The Venetian Resort Las Vegas, Sands Expo e o seu Centro de Convenções em Las Vegas.

A venda do icónico The Venetian em Las Vegas aconteceu cerca de dois meses depois da morte do fundador do grupo, o magnata norte-americano dos casinos Sheldon Adelson, que faleceu aos 87 anos, no dia 12 de Janeiro, vítima de cancro.

Os casinos em Macau geraram 63% da receita da empresa em 2019, que foi de 13,7 mil milhões de dólares, seguidos de Singapura, que representaram 22% da receita, e só depois os dos Estados Unidos. A filial do grupo norte-americano em Macau, Sands China, inaugurou em Fevereiro a primeira fase do Londoner, com tema britânico, um investimento a rondar os 1,6 mil milhões de euros, depois de já ter recriado Veneza e Paris em casinos com o mesmo nome.