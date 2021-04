Reportagem fotográfica em lares de idosos de Macau será apresentada em livro no dia 29 de Abril

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O novo livro do fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro intitulado “DESVELO • 關愛 • ZEAL – Covid-19. A vida nos lares de idosos vai muito além da pandemia” vai ser lançado no próximo dia 29 de Abril na Livraria Portuguesa. Numa sessão agendada para as 18h30 da próxima quinta-feira, a apresentação da obra composta por trinta imagens em dois lares de idosos de Macau durante a pandemia ficará ao cargo do arquitecto Francisco Ricarte, que também irá apresentar o percurso do jornalista português de 42 anos.

“Num ano totalmente atípico, tornou-se um enorme desafio fotografar. Criar histórias numa cidade pequena, onde – felizmente – ocorreram poucos casos de Covid-19. Contudo, havia que retratar o problema em Macau e apostei em fazer histórias diversas ligadas ao quotidiano das pessoas, depois do confinamento voluntário a que fomos sujeitos em Fevereiro e Março”, referiu Gonçalo Lobo Pinheiro em comunicado.

Com prefácio do jornalista e escritor Carlos Morais José, o livro, publicado em três línguas pela editora Ipsis Verbis, é composto por duas reportagens fotográficas, publicadas no jornal Plataforma, sobre o dia-a-dia em dois lares de idosos de Macau no contexto da pandemia da Covid-19 com total de 30 fotografias a cores, 15 para cada história.

“As histórias que aqui vão poder ver falam de pessoas, de idosos e dos seus cuidadores. Os idosos são um grupo de risco da pandemia que assola o mundo e para a qual só agora começam a surgir esperanças para o seu combate efectivo, ainda que em diversas partes do mundo a doença não esteja controlada”, indicou o fotojornalista português do jornal PONTO FINAL.

As reportagens fotográficas começaram por ser captadas a 29 de Abril de 2020 no Lar da Nossa Senhora da Misericórdia da Santa Casa da Misericórdia de Macau, seguindo-se o Asilo de Santa Maria da Caritas de Macau, a 8 de Maio de 2020.