Número de visitantes em Macau aumenta 255,4% em termos anuais

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Dados divulgados ontem pelos Serviços de Estatística e Censos revelam que, no passado mês de Março, chegaram a Macau 754.541 visitantes, tendo aumentado 76,7% e 255,4%, em termos mensais e anuais, respectivamente.

O número de turistas que chegaram ao território e dormiram pelo menos uma noite cifrou-se nas 404.936 pessoas, enquanto que o número de turistas que chegaram e voltaram ao seu destino de origem no mesmo dia foi de 349.605 pessoas. Estes números também cresceram 221,6% e 304,6%, respectivamente, em termos anuais. O período médio de permanência dos visitantes situou-se em 1,6 dias, menos 1,4 dias, em termos anuais.

A maioria dos visitantes de Macau, durante o mês de Março, veio da China continental e fixou-se em 688.353 pessoas, um aumento de 674,4%, em termos anuais. Desses visitantes 268.302 tinham visto individual, equivalendo a uma subida significativa de 3.838,1%. Realça-se que o número de visitantes oriundos das nove cidades do Delta do Rio das Pérolas da Grande Baía totalizou 388.094, dos quais 48,5% eram originários de Zhuhai. Os números de visitantes de Hong Kong e de Taiwan corresponderam a 58.953 e 7.183, respectivamente.

Quanto à via de entrada em Macau, chegaram por via terrestre 687.127 visitantes (+238,1%, em termos anuais) no mês de Março, dos quais 568.571 (82,7% do total) entraram pelas Portas do Cerco. Por via aérea e por via marítima, chegaram 46.985 e 20.429 visitantes, respectivamente.

No primeiro trimestre de 2021 chegaram a Macau 1.738.428 visitantes, menos 46,0%, face ao mesmo trimestre do ano transacto. Realça-se que os números de turistas (919.192) e de excursionistas (819.236) decresceram 39,6% e 51,8%, respectivamente. O período médio de permanência dos visitantes foi de 1,7 dias, mais 0,3 dias, em relação ao primeiro trimestre de 2020. Refira-se que o período médio de permanência dos turistas (3,0 dias) aumentou 0,3 dias e que o dos excursionistas (0,1 dias) baixou 0,1 dias.