Nova lei de construção urbana promete acelerar demolição de obras ilegais, mas não fará “milagres”

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa discutiram ontem em sede de especialidade a proposta de lei apresentada pelo Governo para um novo Regime Jurídico da Construção Urbana e ouviram as explicações do Executivo para os novos procedimentos de demolição de obras ilegais. De acordo com o presidente da comissão, os deputados levantaram dúvidas sobre a cobrança das despesas de demolição e a suspensão do fornecimento de água e electricidade como último recurso.

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, apresentou ontem as conclusões da quarta reunião na especialidade da proposta de Lei intitulada “Regime Jurídico da Construção Urbana” e que contou com a presença de vários membros do Governo, nomeadamente o secretário para os Transportes Públicos e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. No final da reunião, Chan Chak Mo assinalou que a nova lei poderá acelerar a demolição de algumas obras ilegais, mas que não irá fazer “milagres” na erradicação total das construções ilegais como terraços e gaiolas, em parte, devido à falta de funcionários que fiscalizem todos os edifícios.

“Existem inúmeras obras ilegais já concluídas em Macau, especialmente nos terraços e nas extensões das janelas, as gaiolas. Então, perguntámos ao Governo, com esta proposta de lei, como será isto tudo resolvido? O Governo respondeu que depende da ordem de prioridade e da urgência, e, claro, que se houver obras que coloquem alguém em perigo serão resolvidas o quanto antes. Com a entrada em vigor desta proposta de lei, o Governo também respondeu que não vai haver milagres pois a situação de todas as obras ilegais não será resolvida, mas passará a depender da ordem de prioridade, da questão da segurança”, referiu Chan Chak Mo, acrescentando depois que Raimundo do Rosário apontou a falta de pessoal como um dos problemas na identificação das obras ilegais. “Disse que se tivesse mais pessoas a trabalhar poderia acelerar os procedimentos. Se tiver implicações para a segurança ou para a saúde pública, o Governo pode actuar de forma mais rápida”, terá dito o secretário segundo Chan Chak Mo.

Outra das questões discutidas na reunião de ontem com os membros do Governo foi a cobrança das despesas de demolição de obras ilegais no caso de não se conseguir encontrar o proprietário da fracção ou o responsável pela construção. “Se não conseguirem encontrar o infractor, então o proprietário é que assume a despesa da demolição. E, em princípio, se não conseguirem encontrar ninguém, nem prova de responsabilidade, se forem obras ilegais num terraço, e não estiver lá ninguém, o Governo avança para a demolição dessa obra, pois o essencial é demolir essas construções. E também perguntámos sobre como irá funcionar a cobrança das despesas na prática. O Governo disse que irá fazer os possíveis para encontrar o infractor. Se não encontrar vai continuar a demolir. O Governo deu como exemplo: se não conseguir encontrar a pessoa responsável ou o proprietário, então, talvez todos os proprietários do prédio têm de partilhar estas despesas, mas já houve casos em que o total era 10 mil patacas, e se partilharem entre todos os proprietários dava pouco a cada, mas o Governo acabou por não pedir às pessoas para pagar essa quantia. No entanto, se for dentro de um prédio e se não conseguirem encontrar o responsável da obra, de acordo com o Código Civil, todos os proprietários têm de assumir as despesas que serão partilhadas”, indicou o presidente da comissão.

Um artigo que chamou a atenção dos deputados foi a possibilidade de suspensão do fornecimento de água e electricidade em casos extremos de um proprietário que se recuse a demolir uma obra ilegal. “Também utilizámos muito tempo para discutir este artigo. Se a pessoa estiver a habitar a fracção, temos de pensar se esta suspensão do fornecimento de água e electricidade é o último recurso ou não, e o Governo também já respondeu no plenário que é o último recurso. Se já tem utilizado muitas outras vias, pediu à pessoa para demolir a obra ilegal em causa, incluindo a ordem demolição. Se a pessoa continua a não demolir, então os proprietários serão notificados com um prazo de três dias de antecedência antes de se avançar com a suspensão do fornecimento de água e de energia eléctrica. Alguns deputados perguntaram se três dias é um prazo curto, mas o Governo respondeu que essa possibilidade só se coloca em último recurso e se demorou muito tempo a acatar as ordens. Três dias de aviso é suficiente”, concluiu Chan Chak Mo.

Obra do novo posto fronteiriço de Qingmao está “praticamente concluída”, diz secretário

O novo posto fronteiriço de Qingmao, na Ilha Verde, será inaugurado brevemente apesar de a obra estar “ligeiramente atrasada”, disse ontem o secretário para os Transportes Públicos e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, após uma reunião de discussão na especialidade com os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa sobre o novo Regime Jurídico da Construção Urbana. “A obra está ligeiramente atrasada, está praticamente concluída e insistiram sobre quando será terminada. Penso que dentro de poucas semanas ou um mês serão resolvidas as deficiências que a obra eventualmente tenha. A passagem superior já está feita, essa já está concluída e recebida. Essa fronteira é só para pessoas, não é para viaturas. Portanto, se o próprio edifício tem sítio para os táxis, para a tomada e largada de passageiros, e os passageiros que queiram andar têm a passagem superior para chegar lá. Uma das saídas da passagem superior está ligada ao edifício da habitação pública da Ilha Verde cujo rés-do-chão tem um terminal de autocarros, portanto, acho que está praticamente tudo assegurado”, disse o secretário à margem da reunião com os deputados. Questionado sobre a inclusão da inspecção obrigatória no diploma em discussão na especialidade, Raimundo do Rosário assinalou que já no debate na generalidade tinha dito que “esta lei não incluiu inspecção obrigatória”. “Todas as leis, e esta em particular, têm depois, no fim, um capítulo sobre regime sancionatório, mas é desta lei, que não tem nada a ver com inspecções obrigatórias. Insisto que qualquer lei tem um âmbito de aplicação e não está no âmbito desta lei as inspecções obrigatórias e, por consequência, não haverá regime sancionatório se não está incluído. Haverá regime sancionatório para aquilo que está incluído no âmbito desta lei”, acrescentou.