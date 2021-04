Macau e Hangzhou assinam memorandos de cooperação

FOTOGRAFIA: GCS

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, reuniu ontem com a delegação chefiada pelo membro do comité permanente e chefe do Departamento da Frente Unida do Partido Comunista da China (PCC) do município de Hangzhou, Chen Xinhua, revelou o gabinete da secretária através de comunicado. Durante o encontro, foram trocadas impressões sobre o reforço da cooperação na educação entre Macau e Hangzhou, a promoção do intercâmbio entre os jovens das duas partes e a realização de estágios para estudantes do ensino superior.

Elsie Ao Ieong afirmou que a visita da delegação da China continental “contribuiu para o estabelecimento de relações de amizade e cooperação entre os serviços de educação e instituições de ensino superior” de ambas as cidades chinesas, bem como “para o reforço da cooperação entre os dois lados nas áreas da educação e do intercâmbio de jovens”.

Chen Xinhua, por seu turno, salientou que a cooperação entre Macau e Hangzhou “já tem uma boa base”. O dirigente mostrou-se convicto de que, através deste intercâmbio com a secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura do Governo da RAEM, “será criada uma nova plataforma de desenvolvimento para o intercâmbio dos dois lados, e a cooperação entre os serviços das duas partes alcançará um novo patamar”.

No final do encontro foi assinado, pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude do Governo da RAEM e pelo Departamento da Frente Unida do PCC do município de Hangzhou, o Memorando de Cooperação entre Hangzhou e Macau no Desenvolvimento da Educação e no Intercâmbio de Jovens Estudantes para incentivar a cooperação e o intercâmbio entre os estudantes das duas partes, para além de criar condições favoráveis à cooperação em prol da realização de estágios, do empreendedorismo e do emprego dos jovens estudantes dos dois lados, particularmente dos estudantes do ensino superior. Paralelamente, a Universidade de Macau e a Universidade Normal de Hangzhou assinaram o Memorando de Cooperação nas áreas da Educação e da Ciência, com o objectivo de estabelecer um mecanismo de visitas e cooperação, reforçando a colaboração em projectos de formação educacional, investigação científica e intercâmbio de docentes e estudantes, entre outros.