Festival de música regressa ao LMA e aposta na essência do ‘Rock and Roll’

O Live Music Association organizou um novo evento de música, que irá decorrer amanhã. Desta vez será a terceira edição do Festival de Música Arroz, que será um concerto com quatro bandas participantes. Algumas mais veteranas do que outras, mas todas de índole local e com um espírito “energético”. O dono do espaço, Vincent Cheung, explica que o nome do festival ‘Arroz’ é apenas uma insinuação ao facto de o arroz ser uma planta gramínea que alimenta meio mundo e que serve de acompanhamento com quase tudo. E é isto que Cheung espera que o festival seja, para todos e com a participação de todos os tipos de sons.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O Live Music Association, ou LMA, é um local que dispensa apresentações à população local que gosta de música ao vivo, tendo acolhido vários artistas locais e internacionais durante anos. O dono do espaço que já se tornou uma instituição em Macau, além de ser um homem de negócios e designer, é também músico e membro da banda de Rock Lavy. Vincent Cheung falou ao PONTO FINAL acerca deste ‘cocktail’ de música para o fim-de-semana. “Este festival tem, e sempre terá, como essência a música Rock and Roll e os músicos e bandas locais”, começa por explicar Cheung. “Apesar de o festival ter a sua terceira edição este ano, eu já tinha ideias de começar algo assim muito antes, porque eu sou de uma geração mais antiga de músicos. Já estou nesta indústria há umas três gerações, e neste momento quero um pouco começar a passar a tocha para as gerações mais novas, pois eu sei que há vários projectos a começar agora e há muita malta nova a querer oportunidades de mostrar o que valem”, acrescenta.

Desta forma, o músico veterano expressa que espera que este festival possa ser uma plataforma para todos os músicos interessados em apresentar a sua música. “Como eu já tinha dito antes, eu sou de uma geração mais antiga, por isso pus o Dickson Cheong a gerir o LMA, que é mais novo e está mais a par dos que se passa, nomeadamente de quais são os músicos e bandas novas”, assinala, continuando. “Na verdade até foi ele que teve a ideia de chamarmos o festival ‘Arroz’. Acho que o nome ficou giro porque é algo básico e acessível, que acompanha bem tudo, tal como queremos que a nossa música seja”, indica com convicção.

O concerto de amanhã vai ter em palco quatro bandas. Além dos Lavy estarão também em palco os Nevermind, os The Land of Children e os Joking Case. “Estes concertos serão a abertura deste festival e escolhemos quatro bandas para oferecer algo mais à nossa plateia e para que fiquem entusiasmados com as séries seguintes”, explica. “Os próximos concertos serão de apenas duas bandas por série, pois queremos que cada artista ou banda tenha tempo para apresentar o seu portfólio ou as suas músicas novas, pois em Macau, além do Festival Hush, não vejo realmente onde os músicos se possam expressar ao vivo”, reitera.

Em termos das futuras séries deste festival já estão planeados mais cinco eventos. “Não sei ainda se vão ser todos em fins-de-semana seguidos”, aponta o músico, confirmando, porém, que a sua banda Lavy vai voltar a tocar, tal como a banda Scamper. “Estes são alguns dos grandes nomes que vão actuar no festival”, refere Vincent Cheung. A estratégia, segundo o dono do LMA, é manter o festival sempre muito energético, com músicos mais novos e com caras novas.

Em termos do futuro da música ao vivo em Macau, Cheung afirma que tem tido muitos pedidos de bandas estrangeiras que querem tocar no espaço. “Honestamente, em termos de voltarmos a ter músicos e bandas estrangeiras, não vejo essa possibilidade no futuro próximo, a não ser que sejam do continente chinês, claro. De qualquer forma, temos bandas muito boas a aparecer do continente recentemente, e já estamos a arranjar bons contactos de músicos interessados que querem tocar cá”, refere.

Em relação ao preço de entrada, o valor estipulado será deixado ao critério de cada um. “Será numa base de doações”, assinala o vocalista dos Lavy. “Gostaríamos, porém, que as pessoas se lembrassem que nós somos na realidade uma associação sem fins lucrativos, e que para continuarmos a trazer mais eventos necessitamos do apoio da comunidade, e gostaríamos que as pessoas nos apoiassem, nem que seja só com uma pequena quantia”, concluiu.

O evento tem início marcado para as 21h30.