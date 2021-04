Deputada pede explicações sobre planos do Governo para desenvolvimento da indústria de saúde

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação oral enviada ao Governo, a deputada Wong Kit Cheng quis saber mais pormenores sobre a estratégia das autoridades para a diversificação da indústria de Macau através do sector a saúde, e questionou o Executivo sobre os ajustes previstos na cooperação entre os sectores público e privado. A deputada pediu ainda explicações sobre a suspensão dos planos de investimento do Governo no Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa.

A deputada Wong Kit Cheng pediu explicações sobre os planos do Governo para o desenvolvimento da indústria de saúde e questionou o Executivo sobre a estratégia que será adoptada para a integração do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas e o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa nesses planos. Através de uma interpelação oral enviada ao Executivo, a vice-presidente da direcção da Associação Geral das Mulheres de Macau mostrou-se preocupada com a falta de pormenores sobre os planos do Governo para a diversificação da economia através do sector da saúde.

“É urgente diversificar a indústria de Macau. Com vista a que o desenvolvimento da indústria da saúde seja um dos motores no aceleramento da diversificação da economia, de que planos de curto, médio e longo prazos e medidas concretas dispõe o Governo para isso? O Chefe do Executivo afirmou, recentemente, que era necessário importar líderes de equipa para impulsionar o desenvolvimento de novos sectores de actividade em Macau. De que medidas concretas dispõe o Governo para a importação de pessoal qualificado na área da indústria da saúde?”, questionou Wong Kit Cheng.

No entender da deputada, os resultados obtidos por Macau na luta contra a Covid-19 foram um bom indicador para o “desenvolvimento da indústria da saúde em geral”, uma vez que, nos últimos anos, “as infra-estruturas médicas foram gradualmente aperfeiçoadas” e, assim, “Macau dispõe de algumas vantagens no desenvolvimento da indústria da saúde, especialmente quando o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas estiver concluído”.

No entanto, a deputada mostrou-se preocupada com a integração de quadros qualificados e o reforço da cooperação entre as instituições médicas públicas e privadas. “Nas Linhas de Acção Governativa foi referido que se vai reforçar a cooperação entre as instituições médicas públicas e privadas, e que se está a discutir a viabilidade do seu modelo de funcionamento. Com vista a uma coordenação com as oportunidades de desenvolvimento da indústria da saúde, deve-se proceder a ajustamentos na cooperação na área da saúde entre os sectores público e privado, tendo em conta a entrada em funcionamento do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Isto vai ser feito?”, assinalou a deputada.

Em relação ao Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, Wong Kit Cheng quis saber o ponto de situação depois de o Governo ter suspenso todos os planos de investimento e projectos para o referido parque. “Devido à epidemia e às opiniões emitidas pelo Comissariado de Auditoria (CA) no final do ano passado, a Administração afirmou que tinham sido suspensos todos os planos de investimento e projectos para o referido Parque [Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa], adiando o início dos projectos de saúde de grande envergadura que já estavam em construção”, indicou a deputada na interpelação oral, acrescentando depois que o Executivo espera “efectuar bem os trabalhos de avaliação global e ajustar a gestão com base no que já existe actualmente”.

“Qual é o ponto de situação dos respectivos trabalhos de ajustamento? Como é que isso se vai articular com as palavras referidas pelo Chefe do Executivo, isto é, desenvolver o conceito da indústria da saúde como uma das principais indústrias emergentes?”, concluiu Wong Kit Cheng.