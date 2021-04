Casa de Portugal com “missão impossível” frente ao Chao Pak Kei

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

A equipa de futebol da Casa de Portugal defronta hoje o Chao Pak Kei no encontro que vai marcar o arranque de mais uma jornada da Liga de Elite. Os comandados de Pelé vão ter pela frente o líder do campeonato, que soma por vitórias os jogos já realizados, perspectivando-se um duelo complicado para a formação de matriz portuguesa. A partida está agendada para as 21h00, no Estádio da Taipa.

No mesmo palco mas amanhã, o Sporting de Macau vai procurar alcançar os primeiros pontos na competição, defrontando o Monte Carlo, às 19h00. Este será o segundo jogo com Cuco a orientar os ‘leões’. Depois, às 21h00, o Benfica de Macau vai medir forças com a tradicionalmente difícil equipa da Polícia.

A jornada termina no domingo com mais dois jogos. Às 19h00, o Ching Fung vai defrontar o Lun Lok, enquanto que às 21h00 entram em campo Ka I e Hang Sai.

O campeonato é liderado pelo Chao Pak Kei, com 12 pontos, seguido pelo Ching Fung e pelo Benfica de Macau, ambos com 9 pontos. O Sporting ocupa a cauda da tabela, ainda sem qualquer ponto conquistado.

Na segunda divisão, destaque para o duelo entre o Atlético e o Sun City, no domingo, às 18h00, no estádio da Universidade de Macau. A outra equipa de matriz portuguesa, o CDF Benfica, jogou na semana passada e venceu os Artilheiros por 3-2. O Sun City lidera a tabela, com 12 pontos, seguido pelo Hong Lok, com 10. CDF Benfica, Artilheiros, Atlético e Toi Seng, todos com 9 pontos, são os clubes que se seguem na classificação.

Como forma de promover o futebol local, a Associação de Futebol de Macau (AFM) lançou esta semana um novo website, que poderá ser consultado em: http://www.macaufa.com/en.

P.A.S.