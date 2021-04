Associação Ákisá promove torneios de consola e de matraquilhos

O tesoureiro José Pedro Ferreira explicou ao PONTO FINAL como vai funcionar o evento, que promete muita farra e disputa, este sábado, no The RoadHouse Macau.

A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Ákisá organiza este sábado, pelas 15h30, no The Roadhouse Macau, na Broadway, dois torneios: o de FIFA, em consola, pelo segundo ano consecutivo, e o de matraquilhos, uma estreia.

“É mais um evento para a comunidade. Para jogar matraquilhos, temos de esperar pelo Festival da Lusofonia. Assim, já não é preciso. Por isso é que decidimos acrescentar este novo torneio ao já repetente torneio de consola para jogar FIFA”, explicou ao PONTO FINAL José Pedro Ferreira, tesoureiro da Ákisá.

O torneio de matraquilhos, a grande novidade do evento deste ano, é realizado por equipas de duas pessoas. Realiza-se por eliminatória, em formato de play-off, até se chegar ao vencedor. Os primeiro, segundo e terceiro lugares, receberão respectivamente, 1.500, 1.000 e 500 patacas, e ainda troféus. As inscrições terão o custo de 100 patacas para sócios e 150 para não sócios, por cada par. Se um par tiver um jogador sócio e outro não sócio, tem de pagar 150 patacas. A mesa de matraquilhos foi emprestada pela Casa de Portugal.

Já o torneio de FIFA21 também será disputado numa espécie de play-off, à roda bota fora, com duas mãos. Os primeiros três lugares receberão 3000, 2500 e 2000 patacas, respectivamente. As inscrições, neste caso individuais, terão o custo de 100 patacas para sócios e 150 para não sócios. Estarão disponíveis seis consolas Playstation 4. O torneio de FIFA21 será para maiores de 18 anos. Os maiores de 14 anos e menores de 18, quando acompanhados por um dos pais ou quando um destes tenha dado o seu consentimento por escrito, podem igualmente participar, pode ler-se nas regras da competição.

Tanto num torneiro, como no outro, a ideia é “criar um clima de campeonato do mundo ou de europeu”, referiu José Pedro Ferreira. “Precisamos de criar mais entretenimento em Macau, ainda mais em tempo de pandemia e com a extrema dificuldade para sair de Macau. O The Roadhouse Macau tem um excelente ambiente e espaço suficiente para albergar toda a gente.”

O The Roadhouse cede o espaço e paga os prémios, tudo o resto é por conta da Ákisá. “Na verdade, a associação procura apenas autossustentar-se. O dinheiro que podemos realizar serve para pagar os gastos com as equipas de futebol, com a realização das actividades, e o remanescente estamos sempre dispostos a dar para a caridade”, notou José Pedro Ferreira.

A Ákisá tem actualmente 111 associados, mulheres e homens, a maioria portugueses, mas também chineses, filipinos, malaios. “Nasceu de um grupo de amigos que se juntavam, e ainda juntam, no ringue de Hac-Sá. Da brincadeira para algo mais sério foi num abrir e fechar de olhos. Começámos a ter necessidade de estar mais em contacto com a comunidade, por isso, começámos a organizar eventos, sempre voltados para todos. A associação surge, muito naturalmente, dessa necessidade”, explicou José Pedro Ferreira.

O tesoureiro da associação disse ainda ao nosso jornal que a ideia passa por criar cada vez mais eventos, por forma a uma maior interacção com a sociedade, até um ponto de vista mais benemérito, se podemos dizer. “O ano passado, como já disse anteriormente, já tínhamos o torneio de consola com o FIFA, mas no final do ano realizámos uma acção junto da Caritas Macau, algo que vamos fazer este ano novamente”.

Actualmente, a associação tem uma equipa de futebol sénior, que arranca este ano da quarta e última divisão do território, e uma equipa de veteranos que já se encontra a disputar o campeonato do escalão. Ambas as equipas disputam ainda o Torneio dos Operários, promovido pela Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).