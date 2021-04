Terreno para construção na Avenida de Wai Long atende aos padrões ambientais, assegura Governo

FOTOGRAFIA: DSSOPT

O terreno para a construção de um complexo habitacional na Avenida de Wai Long está de acordo com os padrões ambientais, indicou o Governo em resposta a uma interpelação de Sulu Sou. O Executivo reiterou que a prioridade no que toca à construção em terrenos recuperados pela RAEM vai para a habitação pública e para os equipamentos públicos.

André Vinagre

Sulu Sou remeteu, a 1 de Março, uma interpelação escrita ao Governo a criticar a escolha de um terreno na Avenida de Wai Long para a construção de habitação pública. Na resposta, remetida ontem pelo deputado às redacções, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas (GDI) tranquilizou o democrata e garantiu que aquele terreno preenche os critérios e requisitos ao nível técnico para a construção de habitação pública.

O Governo, recorde-se, tem previsto para a Avenida de Wai Long, entre o Parque Natural da Taipa Grande e o Aeroporto Internacional de Macau, a construção de um complexo habitacional. Actualmente, o Governo tem em cima da mesa duas opções para a construção de habitação pública no local: a primeira opção prevê a eliminação de dois dos blocos que vão ficar adjacentes ao futuro túnel que vai sair da colina da Taipa Grande. Com esta opção, o número de fracções do complexo habitacional de Wai Long seria entre as 4.800 e 5.300. Já a segunda alternativa prevê a distribuição dos blocos de habitação de forma paralela à Avenida Wai Long, com orientação Norte/Sul, em vez de Nascente/Poente. Esta opção conta com aproximadamente 4.000 fracções. O plano inicial, entretanto retirado pelo Governo, era que fosse construído um complexo com 13 torres com cerca de 6.500 fracções.

Na opinião de Sulu Sou, a construção de habitação pública em Wai Long coloca a população em risco. “Aquele terreno está rodeado pelo aeroporto, central de incineração de resíduos sólidos, estação de tratamento de águas residuais, centro de tratamento de substâncias perigosas, entre outras instalações repulsivas”, referiu o deputado.

Sulu Sou recordou o projecto “La Scala”, cujo terreno também se situava na Avenida Wai Long e esteve envolvido numa situação de corrupção, e que antes disso tinha sido alvo de um estudo de impacto ambiental. Assim, o deputado pediu que o Governo divulgasse os dados do relatório de avaliação ambiental deste projecto. O GDI respondeu, dizendo que o terreno em causa preenche os critérios e requisitos ao nível técnico para a construção de habitação pública. “Segundo o resultado das avaliações técnicas realizadas, nos aspectos de trânsito, impacto ambiental e circulação de ar, entre outros, logo após a implementação de uma série de medidas de melhoramento e mitigação, pode o terreno preencher os critérios e requisitos ao nível técnico para a construção de habitação pública e equipamentos sociais”, lê-se na resposta assinada por Lam Wai Hou, coordenador do GDI.

Na interpelação, Sulu Sou pediu ao Governo que procure outros terrenos alternativos, “que não envolvam controvérsias ambientais, para construir as habitações económicas previstas para Wai Long”, uma vez que “nos últimos anos, o Governo recuperou 78 terrenos desaproveitados que perfazem um total de 690 mil metros quadrados”. “A reserva de terrenos do Governo possibilita a criação de um ambiente habitacional mais confortável”, referiu Sulu Sou. Na resposta, Lam Wai Hou, coordenador do GDI, disse que, quanto aos terrenos recuperados, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) vai enquadrá-los tendo em consideração “a sua localização, a área, o ambiente circundante e a situação real do desenvolvimento urbano”. “Caso haja condições para se proceder ao seu planeamento e aproveitamento, dar-se-á prioridade à construção de habitações públicas ou de equipamentos públicos”, garante o responsável.

O GDI diz ainda que a redução no número de fracções do complexo habitacional de Wai Long teve em consideração o facto de já terem sido iniciadas as obras de construção de habitação pública na Zona A dos Novos Aterros e a reserva de terrenos, “que cria as condições para a optimização, tanto em termos de densidade como de ambiente residencial da habitação pública na Avenida Wai Long”.

Por fim, Sulu Sou afirmou que a Central de Incineração não está a divulgar os dados dos testes das emissões em tempo real, nem os dados completos. O GDI refere que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) fazem, “de forma rigorosa”, uma “constante fiscalização”, e, além disso, encarrega uma instituição de fazer a monitorização dos dados relativos aos gases emitidos pela Central de Incineração.