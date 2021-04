Ida à casa-de-banho fez desaparecer 200 mil dólares de Hong Kong

FOTOGRAFIA: DR

Um residente de Macau pediu ajuda a uma velha conhecida para fazer uma troca de dinheiro, mas esta acabou por lhe roubar 200 mil dólares de Hong Kong, escondendo o dinheiro debaixo de uma gaveta enquanto o homem usava a casa-de-banho no quarto de hotel onde se encontraram.

Joana Chantre

Um homem residente de Macau, de 49 anos, e cozinheiro de profissão, fez queixa às autoridades no dia 12 de Abril alegando que teria sido roubado no seu quarto de hotel no Cotai, referiu ontem um porta-voz da polícia.

A história começa em Dezembro do ano passado, quando a vítima conheceu uma mulher do continente num casino local que o informou que prestava serviços de troca de dinheiro, tendo o individuo usufruído dos mesmos durante algumas vezes. As transacções costumavam ser de renminbis para dólares de Hong Kong.

No dia 12, porém, o homem, que vive no continente, chegou a Macau e decidiu contactar a mulher para outra troca de dinheiro e combinaram encontrar-se no seu quarto de hotel. Quando a mulher chegou, o homem começou a negociar o câmbio de 200 mil dólares de Hong Kong para renminbis, mas não acordaram no valor. No meio da conversa, o homem foi à casa-de-banho, e quando regressou reparou que a sua carteira tinha sido mexida e o dinheiro que lá estava tinha desaparecido.

O homem alega ter questionado a mulher, que era a única pessoa no quarto, mas ela afirmou não ter mexido em nada. O indivíduo chamou então as autoridades que, de início, fizeram uma busca no quarto, mas não encontraram o dinheiro. Mais tarde, e com mais agentes policiais, foi feita uma busca mais aprofundada e foi descoberto que o dinheiro estava escondido debaixo de uma gaveta e era exactamente a quantia que tinha desaparecido. A mulher, residente da China com visto de turista, de 33 anos, foi depois interrogada na esquadra de polícia, tendo acabado por admitir o crime e acusada de furto qualificado.

Amor tempestuoso

Noutro caso revelado ontem pelas autoridades, um homem é suspeito de estar envolvido num caso de violência doméstica e chantagem à namorada após a ter filmado nua.

A polícia prendeu um homem da província de Cantão por ter alegadamente chantageado a sua namorada, que conheceu numa aplicação de encontros, exigindo um total de 170 mil dólares de Hong Kong. As autoridades relataram que o homem e a mulher, depois de se terem conhecido numa plataforma de encontros, tornaram-se num casal no início do ano passado.

Em Março de 2020, porém, quando o casal se encontrou num hotel em Gongbei, o homem fez vídeos íntimos da mulher, que usou depois para a chantagear e pedir que lhe desse todo o dinheiro da sua carteira. A mulher contou depois à policia, que teria sido também agredida, com uma estalada e empurrões.

A mulher fez queixa à polícia e na noite do dia 19 o suspeito foi interceptado nas Portas do Cerco, quando regressava a Macau. Apesar de ter negado as acusações, as autoridades têm fortes indícios das ocorrências relatadas pela mulher.