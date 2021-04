Ho Ion Sang sugere implementação de passaporte de vacinação para impulsionar turismo de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa nota de imprensa enviada às redações, o deputado Ho Ion Sang assinalou ser necessário implementar medidas para acelerar a recuperação económica local e sugeriu o levantamento das restrições fronteiriças de Macau mediante apresentação de um passaporte de vacinação. No entender do vice-presidente da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, o Governo devia encetar conversações com regiões de baixo risco epidémico para atrair mais turistas através de bolhas de viagem e adquirir novos tipos de vacinas contra a Covid-19.

O deputado Ho Ion Sang considerou que Macau deve alargar o leque de vacinas disponíveis contra a Covid-19 à população e implementar medidas que facilitem o regresso de visitantes ao território, nomeadamente o levantamento de restrições fronteiriças mediante apresentação de um passaporte de vacinação. No entender do gestor de 59 anos, a economia local não está a recuperar ao ritmo desejado devido à falta de turistas.

“Como a economia de Macau não está a recuperar tão rapidamente como se esperava, há quem sugira a introdução de um passaporte de vacinação para reanimar o sector do turismo de forma a acelerar a recuperação da economia local”, pode ler-se num comunicado de imprensa de Ho Ion Sang enviado ontem às redações.

Para o vice-presidente da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, a introdução de um passaporte de vacinação poderá “ajudar a reduzir a resistência dos turistas em viajar para Macau”, acrescentando que o Governo deve encontrar “mais formas de aumentar o número de pessoas a receber vacinas em Macau”, assim como “encetar conversações com outras regiões de baixo risco sobre a possibilidade de se criarem corredores de viagem transfronteiriços”.

Ho Ion Sang assinalou que a solução dos passaportes de vacinas poderá restabelecer a normalidade nas viagens internacionais e deu como exemplo a Austrália. “À medida que o número de pessoas que recebem a nova vacina começa a aumentar, alguns países e regiões propõem a introdução dos passaportes de vacinação para preparar o caminho para o reinício das viagens internacionais, como foi o caso na Austrália”.

Apesar de reconhecer que as vacinas não são 100% eficazes contra a Covid-19, o deputado considerou que o risco será “baixo” entre regiões de baixa incidência epidémica. “Embora a vacina não possa prevenir 100% das infecções, teoricamente irá reduzir a taxa de infecção, pelo que a promoção mútua do passaporte de vacinação para viagens entre regiões de baixo risco será relativamente segura para a prevenção da epidemia em Macau”, escreveu o deputado, acrescentando que, “juntamente com outros incentivos criados pelo Governo e pela indústria, espera-se que [o passaporte de vacinação] atraia visitantes a Macau, o que impulsionará a economia, especialmente as receitas empresariais da indústria do turismo e das empresas locais”.

No entanto, o deputado alertou para o risco de descriminação inerente a um passaporte de vacinação num território onde a vacina não é aplicável a todos. “Apesar do passaporte de vacinação poder vir a promover o desenvolvimento da economia local e da indústria turística, a vacina não é aplicável a todas as pessoas, sendo que alguns residentes podem não ser adequados para a vacinação por razões médicas, pelo que se espera que as autoridades, embora promovendo activamente o passaporte de vacinação, também prestem atenção aos direitos destas pessoas para evitar a discriminação ou outras desigualdades”.

Ao mesmo tempo, Ho Ion Sang apelou à avaliação e vigilância adequadas da epidemia na região, bem como a um mecanismo conjunto de prevenção e controlo com outras áreas de baixo risco, especialmente entre as cidades da Grande Baía para “assegurar a detecção precoce de potenciais vírus novos ou mutantes e para se preparar para uma possível recuperação da epidemia”.