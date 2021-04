Governo abre concurso público para construção da rede viária da quarta ponte até 12 de Maio

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

As obras de construção da rede viária na periferia dos pontos de partida e de chegada da quarta ponte Macau-Taipa e da ligação do posto fronteiriço na ilha artificial devem arrancar no quarto trimestre do ano e não exceder um prazo de 640 dias. As propostas de construção do terceiro projecto relacionado com a quarta ligação entre Macau e Taipa devem ser apresentadas até 12 de Maio.

O Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas oficializou ontem a abertura do concurso público para a construção dos viadutos de ligação entre a Quarta Ponte Macau-Taipa, a ilha fronteiriça artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a Zona A dos novos aterros urbanos, bem como o reordenamento da rede viária periférica. O anúncio foi publicado em Boletim Oficial e estabelece 12 de Maio como prazo limite para a entrega das propostas de construção do terceiro projecto relacionado com a quarta ligação entre Macau e a Taipa. As obras devem começar no quarto trimestre do ano e não podem demorar mais de 640 dias até ficarem concluídas.

Segundo o anúncio publicado em Boletim Oficial, a empreitada terá três consignações parciais por um preço global sendo que não há um preço base para o projecto. “O prazo máximo global de execução é de 640 dias de trabalho contado da data da 1.ª consignação da obra, com quatro metas obrigatórias de execução: 1.ª meta obrigatória: com prazo máximo de 430, contado da data da 1.ª consignação da obra; 2.ª meta obrigatória: com prazo máximo de 450, contado da data da 1.ª consignação da obra; 3.ª meta obrigatória: com o prazo máximo de 145 dias de trabalho, contado do 416.º dia de trabalho, inclusive, após a data da 1.ª consignação da obra; e 4.ª meta obrigatória: com prazo máximo de 585 dias de trabalhos, contado da data da 1.ª consignação da obra”, indicou o Governo, frisando que “os prazos devem ser indicados pelo concorrente em conformidade com o previsto no programa do concurso e caderno de encargos”.

As entidades que apresentem as propostas são sujeitas a uma caução provisória de 8,8 milhões de patacas, “a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos legais” e ao pagamento de uma caução definitiva de 5% do preço total da adjudicação das “importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva prestada”.

Quanto aos critérios de apreciação das propostas, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas assinalou que o preço da empreitada vale 50%, enquanto o prazo de execução terá um peso de 30% e a experiência e qualidade em obras os restantes 20%. “A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação total mais elevada, a adjudicação é efectuada ao concorrente com a proposta de preço mais baixo”, referiu o Governo no anúncio.