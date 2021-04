Estudo de mercado vegetariano: 29% dos inquiridos diz que há falta de opções em Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Vão ser apresentados no domingo os resultados do primeiro estudo de mercado vegetariano. Ao PONTO FINAL, a Associação de Cultura Vegetariana de Macau adiantou que uma das conclusões do estudo de mercado é que 29% dos inquiridos acha que há poucas opções vegetarianas em Macau.

A Associação de Cultura Vegetariana de Macau vai apresentar no domingo as conclusões do primeiro estudo de mercado vegetariano e mostrar o primeiro mapa alimentar vegetariano de Macau. A associação revelou, ao PONTO FINAL, alguns dos resultados do inquérito realizado e que vai ser analisado na sessão de domingo.

Segundo o relatório, 87% dos inquiridos que dizem ser vegetarianos regulares querem aumentar o número de vezes que fazem refeições vegetarianas. Por outro lado, 67% daqueles que se consideram vegetarianos irregulares dizem querer fazer mais refeições vegetarianas.

Este estudo aponta também para o facto de 29% dos inquiridos dizerem que em Macau há falta de restaurantes que ofereçam opções vegetarianas. Há também 26% dos inquiridos que dizem que, como forma de aumentar a adopção de hábitos vegetarianos no território, é necessário melhorar as opções ao nível do sabor e da aparência.

Outros 20% dizem que deve haver uma preocupação no que toca à saúde, e 15% acreditam que o aumento de hábitos vegetarianos em Macau deve ser feito através da facilidade da compra de opções vegetarianas. Há também 13% que defendem que as refeições vegetarianas devem ser mais baratas e 10% dizem que a adopção de hábitos vegetarianos deve ser feita através da influência de amigos e família. Outros 5% dos inquiridos dizem que deve haver mais informação sobre a dieta vegetariana. Apenas 3% dos inquiridos defende que a implementação de hábitos vegetarianos deve ser feita através da iniciativa do Governo.

O evento de domingo realiza-se no Ngai Chon Broadcast, no piso térreo da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, e, além de serem revelados e detalhados os resultados do inquérito, será também apresentado um mapa alimentar vegetariano de Macau. A iniciativa da Associação de Cultura Vegetariana de Macau vai contar também com a partilha de experiências por parte de atletas, treinadores, pais e crianças.

Em Agosto do ano passado, recorde-se, um grupo de 2.303 pessoas assinou uma carta que foi entregue ao Chefe do Executivo. Na missiva entregue a Ho Iat Seng, o grupo pedia que fossem dadas opções vegetarianas nos estabelecimentos públicos da região. Este grupo pedia na altura um diploma legal semelhante ao de Portugal, com a obrigatoriedade da existência de uma opção vegana ou vegetariana nas escolas, creches, jardins-de-infância, hospitais, prisões e centros de dia, por exemplo.