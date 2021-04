Escolas assumem responsabilidade social durante as eleições, diz Lou Pak Sang

FOTOGRAFIA: DSEDJ

No âmbito da preparação dos trabalhos relativos às eleições para a Assembleia Legislativa (AL), que vão ter lugar no dia 12 de Setembro, a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) convidou a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) para realizar, ontem, uma sessão de esclarecimento, destinada ao sector educacional.

No seu discurso, Lou Pak Sang, director da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), salientou que as escolas assumem uma missão e uma responsabilidade sociais, “cumprindo rigorosamente as normas e outras orientações relacionadas com o Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa, para garantir que as eleições decorram de forma justa, imparcial, aberta e íntegra”. Por outro lado, a escola deve desenvolver “convenientemente os trabalhos relativos à educação cívica e destinados aos estudantes, para que estes compreendam os seus direitos e deveres como eleitores, elevando ainda mais a cultura e a qualidade das eleições”, indicou o governante.

Na reunião, que contou com mais de 200 participantes, os responsáveis da CAEAL falaram sobre o processo eleitoral, as disposições da Lei Eleitoral e o conteúdo concreto, as disposições e os limites das instruções eleitorais.

Esta sessão teve como objectivo fazer com que o sector educacional conheça e cumpra as normas do Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa da RAEM, “domine o significado das eleições, o espírito jurídico e o correcto exercício do sufrágio, incentivando o pessoal docente e não docente e os estudantes a reforçarem a sua consciencialização sobre o conceito de eleições limpas”, lê-se no comunicado da DSEDJ divulgado ontem.