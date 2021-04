Diagnosticados dois eventos adversos após inoculação de vacina contra Covid-19

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus foi ontem notificado para o diagnóstico de dois eventos adversos após a inoculação da vacina contra a Covid-19. O primeiro caso foi diagnosticado a uma mulher, de 34 anos, vacinada com a segunda dose da vacina de mRNA contra a Covid-19 no dia 5 de Abril num Centro de Saúde. Na noite de 15 de Abril, após efectuar exercícios numa bicicleta ergométrica durante cerca de 10 minutos, a mulher sentiu fraqueza nas pernas. No dia 16 de Abril, a dor permaneceu e acabou por piorar no dia seguinte. No dia 19 de Abril recorreu ao Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia para exame médico, tendo os resultados revelado um aumento significativo da creatina quinase (CK), tendo sido encaminhada para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário onde foi internada na enfermaria de casos agudos com diagnóstico de Rabdomiólise. A doente encontra-se estável e a creatina quinase está a diminuir gradualmente, refere um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

O segundo caso foi registado num homem, de 34 anos, que administrou a primeira dose da vacina inactivada contra a Covid-19 num Centro de Saúde a 18 de Abril. No dia 20 de Abril, começou a manifestar diminuição da força oclusal no lado esquerdo e a pálpebra esquerda fechada sem tendência de agravamento. Naquela noite, recorreu ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário onde foi diagnosticada paralisia de Bell, comummente conhecida como Paralisia do nervo facial. Após receber tratamento sintomático, teve alta sem hospitalização.

“Estes dois eventos adversos após a vacinação são considerados eventos ligeiros, mas como não são comuns, foram submetidos ao Grupo de Trabalho de Avaliação de Eventos Adversos após a Inoculação da Vacinas contra a Covid-19 para análise e discussão”, acrescenta o comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. Em Macau há actualmente 55.750 pessoas inoculadas contra a Covid-19.