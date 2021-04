Amélia António recandidata-se à presidência da Casa de Portugal

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Estão marcadas para o dia 25 de Maio as eleições na Casa de Portugal e Amélia António, que lidera os destinos da associação há 16 anos, avançou ao PONTO FINAL que se vai recandidatar. A presidente da Casa de Portugal adiantou ainda que os problemas relativos ao licenciamento do Lvsitanvs, que a Casa de Portugal quer abrir no Tap Seac, estão prestes a ser resolvidos, e que o restaurante deverá abrir até ao final deste ano.

Amélia António vai recandidatar-se ao cargo de presidente da Casa de Portugal. Segundo adiantou a actual presidente da associação de matriz portuguesa ao PONTO FINAL, a lista para a direcção está a ser ultimada. As eleições estão marcadas para o dia 25 de Maio. Antes, no dia 5 de Maio, realiza-se a assembleia-geral da Casa de Portugal para aprovação do relatório de contas.

“Vamo-nos recandidatar e estamo-nos a preparar para conseguir uma equipa mais alargada, porque o trabalho da Casa [de Portugal] é muito e cada vez mais é preciso reforços, braços, vontade e pessoas com disponibilidade”, disse Amélia António, presidente da Casa de Portugal desde 2005.

Além disso, a advogada justificou a recandidatura com os projectos da Casa de Portugal que precisam de solução. A Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal é um dos exemplos dados por Amélia António: “Precisa, de facto, de encontrar um caminho, em termos de instalações, que lhe permita ter outra estabilidade e, além disso, que permita o seu registo ao nível dos Serviços de Educação”.

Em entrevista ao PONTO FINAL, em Dezembro do ano passado, Amélia António tinha dito que a Casa de Portugal estava a preparar-se para pedir ao Governo que fossem cedidas instalações para a Escola de Artes e Ofícios. Na altura, a presidente da associação disse: “Estamos no momento de não adiar o pedido ao Chefe do Executivo, porque nós correspondemos ao apelo dele para se diminuírem os gastos. Estamos a falar de cerca de dois milhões [de patacas] que podem ser cortados no orçamento se tivermos instalações. Se nós tivermos instalações consideradas pelos Serviços de Educação, podemos ter a escola registada”. Actualmente, a Casa de Portugal ainda não fez o pedido formal de instalações. “Vamos pedir no futuro”, indicou a responsável.

Outra das prioridades para o próximo mandato é resolver o problema da falta de apoio por parte do Governo a que as equipas desportivas da Casa de Portugal estão sujeitas, depois da reformulação dos pedidos de subsídios que vão dividir os projectos entre a Fundação Macau e o Instituto Cultural. “Esta reorganização que o Governo fez dos projectos deixou de fora a parte desportiva e portanto nós temos um problema para resolver a esse nível, porque a Casa de Portugal tem equipas de vários escalões etários, e tudo isso neste momento não tem apoio”, assinalou.

LVSITANVS DEVERÁ ABRIR ATÉ AO FINAL DO ANO

A abertura do restaurante Lvsitanvs, que está prevista para o Tap Seac, tem sido um problema pendente para a Casa de Portugal, mas, segundo adiantou Amélia António, deverá ser resolvido em breve. Há cerca de um ano e meio que a Casa de Portugal tem em mãos o espaço onde deverá funcionar o restaurante, na Casa de Vidro do Tap Seac, porém, por dificuldades de licenciamento do espaço, ainda não foi possível abrir.

Segundo contou Amélia António em Dezembro, a associação gastava 30 mil patacas por mês em rendas, o que faz com que, desde 2019, já tenham sido despendidas mais de 100 mil patacas, sem que tivesse havido qualquer retorno.

Sem desvendar detalhes, Amélia António indicou que esta semana soube que o problema estava prestes a ser resolvido: “Estamos convencidos de que finalmente estamos no caminho de o resolver. O Instituto Cultural olhou para os problemas com olhos de ver. As pessoas finalmente olharam para os problemas”. “Estamos a ver a luz ao fundo do túnel e há condições para que as coisas se resolvam”, sublinhou. Amélia António disse estar convicta de que o Lvsitanvs possa abrir no Tap Seac até ao final deste ano, não adiantando nenhuma data em concreto.