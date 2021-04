Temperatura média de Macau caiu em 2020

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em 2020, a temperatura média de Macau foi de 23,3ºC, ou seja, menos 0,3ºC do que em 2019. A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os resultados das estatísticas do ambiente referentes ao ano passado. Segundo os dados da DSEC, o mês de Julho registou a temperatura máxima de 35,5ºC, menos 0,2ºC do que a temperatura máxima registada em 2019. A temperatura mínima de 2020 registou-se no mês de Dezembro, quando se verificou 6,7ºC, também menos 1,7ºC do que em 2019. Em 2020 também choveu menos do que em 2019. De acordo com os dados da DSEC, a precipitação total atingiu, no ano passado, 1.713,2mm, menos 534,8mm, em comparação com 2019. A DSEC também fez as contas às tempestades tropicais que passaram por Macau e concluiu que em 2020 ocorreram cinco. Aquando da passagem do tufão “Higos”, em Agosto do ano passado, o sinal nº 10 de tempestade tropical foi hasteado, a rajada máxima chegou aos 215,6 quilómetros por hora e a velocidade média máxima do vento durante 10 minutos alcançou 138,6 quilómetros por hora.

A poluição atmosférica em Macau melhorou, em comparação com 2019, indica a DSEC, explicando que o número de dias com qualidade do ar “bom” observado em todas as estações de monitorização de Macau em 2020 foi superior ao registado em 2019. Relativamente ao número de dias com qualidade do ar “insalubre”, realça-se que em todas as estações se observaram decréscimos significativos do número de dias. Em relação às partículas inaláveis em suspensão e às partículas finas em suspensão, nenhuma estação registou valores superiores ao respectivo valor padrão em nenhum dia de 2020. No ano passado, o consumo de água foi menor do que em 2019, tendo sido consumidos 85.515.000 metros cúbicos, ou seja, menos 7,9% do que eu 2019. Porém, o consumo doméstico de água aumentou 9,4% em termos anuais. Ao mesmo tempo, o consumo de água do comércio e indústria caiu 22,3%. Já o consumo de água dos organismos públicos diminuiu 5,7%.

Os resíduos líquidos processados nas Estações de Tratamento de Águas Residuais atingiram uma média diária de 208.508m3, indica também a DSEC, acrescentando que a Central de Incineração de Resíduos Sólidos tratou 437.592 toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2020, menos 19,8%, em termos anuais. Foram transportados para o aterro 3.974.000m3 de resíduos de materiais de construção, mais 66%, em termos anuais. Por fim, a DSEC nota que a área de solos de Macau atingiu os 32,9 quilómetros quadrados e a densidade populacional aumentou, em 2020, de 20.400 pessoas por quilómetro quadrado para 20.800 pessoas por quilómetro quadrado.