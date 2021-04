Sector do jogo apresentou sinais de “recuperação confortável” na última semana, dizem analistas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os indicadores da JP Morgan e da Sanford Bernstein registaram dados positivos na procura dos consumidores pelo sector do jogo em Macau nas primeiras duas semanas do mês de Abril. Segundo o relatório dos analistas da JP Morgan, a receita bruta de jogo dos casinos registada na semana passada foi de 300 milhões de patacas por dia. Já os especialistas da Sanford Bernstein prevêem uma recuperação gradual do sector durante a segunda metade do ano caso sejam levantadas mais restrições de viagem relacionadas com a Covid-19.

O sector do jogo em Macau registou uma “recuperação confortável” nas primeiras semanas de Abril, nomeadamente ao nível da procura dos consumidores por casinos, como no aumento da receita bruta de jogo no território, que se fixou nos 300 milhões de patacas por dia.

Segundo os indicadores publicados no relatório semanal da JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd publicado na passada segunda-feira, a receita bruta de jogo em Macau para o período compreendido entre 12 e 18 de Abril foi de 300 milhões de patacas por dia, um dos valores “mais altos durante um período fora do âmbito de férias desde o início da pandemia da Covid-19”, indicou a empresa, acrescentando que o crescimento deste valor foi favorecido também pelo sector do jogo VIP.

Segundo o portal GGRAsia, o relatório da JP Morgan assinado pelos analistas DS Kim, Derek Choi e Livy Lyu assinalou que a procura dos consumidores pelo sector do jogo em Macau apresentou sinais de uma “recuperação favorável”. Para os analistas da JP Morgan, a receita bruta de jogo nos primeiros 18 dias de Abril foi 5,5 mil milhões de patacas, ou seja, uma média de 280 milhões de patacas por dia, “um pouco acima da margem entre os 260 milhões de patacas e os 270 milhões de patacas por dia registados nos últimos meses, apesar de uma sazonalidade mais suave”.

Também num memorando publicado na segunda-feira, os analistas da Sanford C. Bernstein Ltd destacaram o crescimento das receitas brutas de jogo em Macau e associaram a subida no “fluxo de consumidores do jogo de massa durante os dias 16 e 17 de Abril, assim como a continuidade de jogadores do sector VIP”. Na conferência de imprensa de segunda-feira, organizada pelo Centro de Coordenação e Contenção do Novo Tipo de Coronavírus, o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública referiu que houve um aumento de 23,35% no número total de entradas e saídas de visitantes entre 12 e 18 de Abril, sendo que no fim-de-semana entraram e saíram de Macau um total de 128.900 visitantes. “Enquanto as visitas foram mais ligeiras na primeira metade da semana passada, o número de entrada dos visitantes registou o nível mais alto dos últimos 15 meses com 34.252 visitantes só a 16 de Abril”, escreveram os analistas Vitaly Umansky, Kelsey Zhu e Louis Li.

Recorde-se que na sexta-feira, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) assinalou ter registado o maior número de visitantes num só dia desde o início da pandemia com 34.353 visitantes. “A observação dos dados estatísticos permite verificar que o número de visitantes mostra uma tendência para um aumento gradual”, indicaram as autoridades em comunicado, acrescentando que entre 9 e 15 de Abril, Macau acolheu 191.828 visitantes, uma média diária de 27.404 pessoas, e uma taxa média de ocupação hoteleira foi de 61,0%.

Os analistas da JP Morgan referiram também no seu relatório semanal que a receita bruta de jogo em Macau recuperou, até ao momento, para pouco mais de 35 por cento dos níveis pré-pandemia, “40 a 45 por cento para o sector do jogo de massa e 20 por cento para o sector do jogo VIP, em comparação com Abril de 2019”. No entanto, a JP Morgan frisou que o sector VIP “já não move realmente a agulha na média das receitas brutas de jogo em Macau”.

Já no relatório da Sanford Bernstein, os analistas prevêem que a taxa de receitas brutas de jogo em Macau para o mês de Abril continue “abaixo dos 60 por cento” em comparação com o período homólogo de 2019. “Macau deverá continuar a experimentar ventos na proa durante a primeira metade de 2021, mas prevemos uma forte melhoria na média das receitas brutas de jogo a começar já na segunda metade [do ano] à medida que as restrições de viagem relacionadas com a Covid-[19] comecem a cair”, escreveram os analistas.

Union Gaming prevê recuperação “total” da indústria do jogo em 2023

Os analistas do banco de investimento Union Gaming apresentaram um relatório esta semana no qual apontam para 2023 como o ano da recuperação total do nível das receitas do sector de jogo para níveis pré-pandémicos,

Segundo a informação veiculada pelo portal Macau News Agency, os especialistas da Union Gaming prevêem que as receitas agregadas e o retorno dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização deverão voltar a 90 por cento e 95 por cento dos níveis de 2019 até 2022, assumindo que o sector VIP recupera até 50% e o jogo de massa até 105%.

Para o analista John DeCree, a previsão da recuperação total das receitas foi realizada com base em comentários de responsáveis governamentais de Macau, Hong Kong e China, que admitiram que não haverá reabertura completa até meados de 2022, o que poderá condicionar a recuperação total.

No primeiro trimestre de 2021, Macau gerou cerca de 23,6 mil milhões de patacas de receitas brutas de jogo, mais 8% em relação ao trimestre anterior, representando cerca de um terço das receitas de jogo geradas.

Sector do jogo terá teste decisivo na Semana Dourada do Dia do Trabalhador

Os analistas da empresa Sanford C. Bernstein apontaram o período de férias da Semana Dourada do Dia do Trabalhador, entre 1 e 5 de Maio, como um “teste crucial” para o turismo de Macau e para o sector do jogo devido ao volume de visitas indica um relatório, citado ontem pela Macau News Agency, que refere também que os índices de receitas semanais e diárias de jogo melhoraram ligeiramente entre Março e Abril, à medida que o número de visitantes recupera gradualmente. Segundo os dados da Sanford C. Bernstein, as receitas de jogos reportadas entre 1 e 18 de Abril atingiram os 5 mil milhões de patacas, com taxas médias diárias a aumentar 12% em comparação com Março para cerca de 281 milhões de patacas. Apesar dos bons indicadores, os analistas da Sanford C. Bernstein referem que “sem uma grande alteração aos requisitos de testes de ácido nucleico para a entrada em Macau, os vistos turísticos individuais do interior da China ou alterações na emissão de vistos de grupo, e a abertura de Hong Kong, as receitas brutas de jogo e as visitas irão permanecer abaixo dos níveis normais e a recuperação dos níveis das receitas irá enfrentar dificuldades.”