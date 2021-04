Retiro de fim-de-semana quer ligar a comunidade ao planeta

Mariana de Oliveira Dias

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Há uma nova proposta disponível para aqueles que querem tirar férias mas que não podem sair de Macau devido às restrições da pandemia. ‘Wanderlust Staycation’, no Hotel Sheraton, vai decorrer entre os dias 23 e 25 de Abril, apresentando-se como uma espécie de retiro de duas noites e três dias com várias actividades à mistura, na maioria incorporando o contacto com a natureza. A dupla organizadora composta por Mariana de Oliveira Dias e Andreea Apostol afirma que esta abordagem ao conceito ‘staycation’ é algo completamente novo no território e pretende proporcionar aos participantes uma experiência nunca antes vista em Macau.

Joana Chantre

A pandemia tem impossibilitado saídas para férias devido às restrições e a situação desenvolveu várias possibilidades de negócio. Entre elas surge agora a ‘Wanderlust Staycation’, no Hotel Sheraton já neste fim-de-semana, que as organizadoras Mariana de Oliveira Dias e Andreea Apostol estão a propor, com a premissa de reconectar a comunidade ao planeta providenciando aos participantes ferramentas para se cuidarem, com um estilo de vida e uma abordagem mais saudável em relação à alimentação.

Mariana de Oliveira Dias explicou ao PONTO FINAL em que consiste, na prática, este programa agendado para o fim-de-semana. “Este projecto é organizado por mim e conta com a colaboração da Andreea Apostol, que é uma chef de pratos à base de plantas e de comidas cruas, em parceria com o Hotel Sheraton, que é onde a ‘staycation’ vai acontecer” começa por explicar. “O hotel abraçou o projecto precisamente porque em Macau nunca se fez um evento assim”, prosseguiu.

Mariana recorda que existem vários eventos em Macau, mas que normalmente são apenas de um dia. Porém, este programa que propõe pretende “sair da zona de conforto” e trazer uma proposta com pernoita e englobando negócios locais, incluindo outros profissionais a trabalhar em Macau. “O nosso ‘Wanderlust Staycation’ tem o slogan ‘Da nossa comunidade para o nosso planeta’, com uma abordagem de tentar fazer colaborações com marcas, artistas e profissionais a viver em Macau, que promovem um estilo de vida ‘clean’ e vegano, pensando sempre na sustentabilidade do planeta e no minimalismo”, refere Mariana. “Vamos ter 15 marcas participantes, todas criadas em Macau, pois queremos apoiar negócios locais que foram naturalmente afectados pela pandemia, e também dar a conhecer à comunidade novas propostas, tentando fazer, ao mesmo tempo, uma mudança positiva no nosso planeta”. Um dos grandes objectivos, segundo a organizadora, é que as pessoas passem a implementar esta maneira de ser e de viver, e que queiram minimizar os efeitos nefastos no ambiente. “Vamos ter na noite de sábado, por exemplo, um ‘night market’ onde vamos ter negócios a vender produtos feitos à mão e com ingredientes veganos, tais como a ‘imbaliessentials’, que vem com velas feitas em casa, ou o artesanato da ‘Knot me Essentials’, e muitas mais marcas”, prosseguiu.

O programa ‘Wanderlust Staycation’ terá o preço de 5.388 patacas por pessoa. Porém, se a marcação for feita para duas pessoas que pernoitem no mesmo quarto, haverá um pequeno desconto, e o preço total será de 9.688 patacas. “Este preço inclui duas noites num quarto deluxe no Sheraton, um ‘Welcome Gift’, dois jantares de buffet na sexta-feira e no sábado, dois pequenos-almoços, um almoço no sábado. Haverá uma sessão de cinema ‘al fresco’ com pipocas, três sessões de yoga, uma aula de Tai Chi, uma aula de HiiT ‘Power Core’, a disponibilidade de um ‘shuttle bus’ que levará os participantes, do Sheraton até Hac Sá e depois de volta ao hotel”, explicou Mariana de Oliveira Dias. Na praia de Hac Sá haverá duas horas de actividades à escolha, como, por exemplo, uma caminhada de meditação à volta de um trilho na zona ou canoagem. Também incluído na programação está uma sessão de terapia de arte e um workshop de ‘alimentação consciente’ de uma hora e meia, tal como um workshop de Kombucha.

Um dos destaques do programa será um jantar no sábado, à beira da piscina, que contará com um buffet de comida vegana, concebido pela chef e consultora de comidas cruas e veganas Andreea Apostol, que será depois preparada pela equipa de cozinha do hotel. “A comida será deliciosa e os clientes irão contar com uma variedade de entretenimento, como um concerto do saxofonista Rob Zimmer, um espectáculo de NYA dance e o DJ Alex, que irá pôr música até tarde”, explica a organizadora. “Aqui também vamos ter um ‘night market’ à semelhança dos da Tailândia, onde teremos 15 marcas locais a venderem o seu artesanato, ou os seus produtos, e gostaria também de acrescentar que este jantar e actividades do sábado à noite estão abertas para pessoas que não estejam a participar no retiro, qualquer pessoa interessada poderá fazer uma marcação”.

Em relação a quantas pessoas já estão inscritas para este evento de três dias, a organizadora afirma já terem 20 inscrições. “Desta vez estamos um bocado limitadas em relação ao número de pessoas que podemos aceitar, por estarmos ainda no meio de uma pandemia, sem falar das medidas sanitárias que temos de impor. Porém, ainda se aceitam marcações”, indica.

A ‘Wanderlust Staycation’ será também um evento sem uso de plásticos. “Nós pedimos a todos os nossos clientes que tragam o seu próprio saco, a sua garrafa e tapete de yoga, pois a ideia aqui é termos em conta o planeta e a sua sustentabilidade, pois eu acredito que todos juntos podemos fazer a diferença”, diz a organizadora. “É importante mencionar que o objectivo destes dias, para além de ser uma maneira das pessoas relaxarem e de se reconectarem com elas próprias, é também o reviver do sentimento de ir de férias, de fazer uma escapadela, fazerem as malas e ir a um sitio especial”, reitera.

O evento terá também o apoio de fornecedores e patrocinadores com a doação de produtos. “Por exemplo, temos a empresa ‘Nata’ a dar-nos pães, temos a ‘Moo Cremerie’ a trazer os gelados veganos, a ‘Pure Productions’ a fornecer as microherbs maravilhosas, a ‘Less is More’ que oferecerá várias nozes secas, a ‘Lolicious’ com os seus snacks, a Sattva Juicery que trará os seus sumos frescos. Vamos ter este apoio incrível destas marcas, que sem elas não podíamos realizar este evento”, concluiu.