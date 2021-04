PJ deteve casal de residentes por suspeita de falsificação de documentos de valor especial

FOTOGRAFIA: DR

Um residente de Macau foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de falsificação de documentos de valor especial e usurpação de funções para seduzir quatro mulheres de Hong Kong. O suspeito de 25 anos fazia-se passar por funcionário público com um alto vencimento para conquistar a confiança das mulheres. Já a mulher do suspeito foi também detida por falsificação de documentos de valor especial para a prática de contrabando de produtos entre Zhuhai e Macau. As autoridades encontraram no computador do suspeito documentos da função pública falsificados, assim como licenças de trabalho forjadas.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal de residentes de Macau no âmbito de uma investigação desencadeada pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) por suspeita dos crimes de falsificação de documentos de valor especial, usurpação de funções, contrafacção de selos, marcas e carimbos, e de crime informático. O homem de 25 anos foi detido no dia 18 de Abril depois de cumprir quarentena devido a uma deslocação a Hong Kong, onde terá estabelecido quatro relações extraconjugais ao fazer-se passar por um funcionário público de Macau com documentos forjados. No âmbito da investigação, a PJ deteve a mulher do homem, de 23 anos, por suspeita de falsificação de documentos de valor especial num caso de contrabando de produtos entre Macau e Zhuhai.

Segundo a PJ, a investigação foi desencadeada depois de uma queixa apresentada no CCAC. “Uma residente de Hong Kong entrou em contacto com o CCAC para saber se um cartão de trabalhador de uma entidade da administração pública de Macau que lhe tinha sido mostrado por um residente de Macau era verdadeiro ou falso. Na sequência desta denúncia, o CCAC entregou este processo à PJ que abriu uma investigação e conseguiu localizar o suspeito em causa”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Depois de identificar o suspeito, a PJ localizou o homem no início do mês de Abril num dos hotéis designados para quarentena. “No dia 4 de Abril do corrente ano, o suspeito conduziu de Hong Kong para Macau e por isso teve de fazer quarentena num hotel, mas só que no dia 18 de Abril, após a quarentena, o suspeito foi chamado pela direcção da PJ, tendo acabado por confessar os crimes em causa”, referiu o porta-voz da PJ, acrescentando que o motorista de 25 anos é suspeito de vários crimes, nomeadamente “falsificação de documentos, falsificação de documentos de especial valor, usurpação de funções, contrafacção de selos, cunhos, marcas, carimbos, crime informático e burla qualificada”.

De acordo com os dados recolhidos pelos investigadores, o arguido terá falsificado “documentos de cartão de trabalhador de uma entidade da administração pública” para “ganhar a confiança” de 30 mulheres de Hong Kong num esquema que envolveu também a falsificação das “habilitações literárias altas e de vencimento” do suspeito para seduzir as mulheres em causa, sendo que o homem “conseguiu manter relações amorosas com quatro mulheres”.

A denúncia do caso partiu de uma das quatro mulheres com quem o arguido estabeleceu uma relação extraconjugal, adiantou depois a PJ em comunicado.

Nas buscas efectuadas ao veículo do suspeito, os agentes da PJ encontraram um computador com ficheiros electrónicos de licenças de trabalho forjadas de um departamento governamental e documentos de funcionário público falsificados. De acordo com a informação avançada pelo canal em língua chinesa da Rádio Macau, o homem é também suspeito de falsificar certificados de companhias aéreas de Hong Kong para “enganar a sua esposa com a desculpa de ter de deslocar-se a Hong Kong”.

No entanto, a mulher do suspeito também foi detida pela PJ por falsificação de documentos de valor especial. “A mulher é desempregada e disse que comprou documentos de identificação da China continental em Zhuhai e que os utilizou para fazer contrabando entre Macau e Zhuhai. A mulher admitiu ter comprado três bilhetes de identificação da China continental para fazer importações paralelas entre Macau e China, e que depois entregava as mercadorias em pontos de recepção em Macau, sendo que fazia o registo com esses bilhetes de identificação”, explicou o porta-voz da PJ.

No âmbito desta investigação, a PJ descobriu também que o homem é o principal suspeito de dois casos de burla. “Descobrimos que o homem, para além de ter seduzido estas mulheres de Hong Kong, fez-se passar por mulher numa aplicação de telemóvel para contactos sociais há cinco anos, e terá burlado um residente de Macau sob pretexto de ter no seu agregado um familiar com uma doença grave e que precisava de dinheiro”, adiantou o porta-voz da PJ, garantindo que a vítima de Macau terá sido lesada em 300 mil patacas ao longo de cinco anos. A Rádio Macau em língua chinesa citou ainda o porta-voz da PJ para anunciar que o suspeito está envolvido num segundo caso de burla no valor de 200 mil patacas.