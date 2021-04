Coutinho pede alteração ao método de cálculo das horas extraordinárias das forças de segurança

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

José Pereira Coutinho remeteu ao Executivo uma interpelação escrita a questionar o método de cálculo das 44 horas extraordinárias prestadas pelos agentes da linha da frente das forças de segurança. O deputado defende também a atribuição de um subsídio de risco a estes trabalhadores.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na opinião de José Pereira Coutinho, os benefícios e regalias dos agentes das forças de segurança têm caído a pique após 1999. “Este é um facto indiscutível”, sublinha o deputado numa interpelação escrita remetida ao Governo a 22 de Março e ontem encaminhada às redacções.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) diz que ao seu gabinete têm chegado queixas de agentes que viram o método de cálculo da remuneração suplementar ser alterado após a entrada em vigor da alteração à lei sobre as remunerações acessórias das forças e serviços de segurança.

Segundo Coutinho, o método “ignora cada vez mais o contributo dos trabalhadores, o que deixa o pessoal da linha da frente que trabalha por turnos desapontado por ver os seus esforços menosprezados”. Devido às “longas horas de trabalho”, alguns agentes “perderam muito tempo precioso de convívio com a família”.

Recorde-se que o novo diploma estabelece que estes funcionários têm de trabalhar mais de 44 horas semanais para terem direito à remuneração assessória, enquanto que a duração normal do trabalho dos funcionários da Administração Pública de Macau é 36 horas semanais. Além disso, aponta Coutinho, a referida forma de cálculo não contempla sábados e domingos em que os trabalhadores tenham de trabalhar.

O deputado sublinha que, se se fizer o cálculo com base no mínimo de 44 horas semanais, o número de horas prestadas em cada mês é de 176 horas. No entanto, o número total de horas de trabalho mensal dos trabalhadores da linha da frente é de cerca de 200 horas.

Perante a situação, Pereira Coutinho diz que “o Governo deve ouvir amplamente as opiniões destes trabalhadores e tomar medidas para melhorar a forma de cálculo”. O deputado sugere que o cálculo tenha em conta a compensação pelo trabalho extraordinário com base nas horas efectivamente prestadas.

Por outro lado, José Pereira Coutinho questiona o Governo também sobre a construção de dormitórios para os agentes das forças de segurança, o que nunca aconteceu após a transferência de Macau para a China. “Afinal, o Governo vai construir dormitórios para os trabalhadores da função pública? Se sim, quando é que vai divulgar o respectivo planeamento?”, interroga Coutinho.

Coutinho sublinha que, ao longo dos anos, os agentes da linha da frente das forças de segurança “têm sofrido uma enorme pressão devido aos longos horários de trabalho e à intensidade do trabalho”. Além disso, com a pandemia, estes trabalhadores “têm-se mantido, sem arrependimento, na linha da frente da luta contra a epidemia”. “Assim sendo, o Governo deve atribuir um subsídio de risco a estes trabalhadores, a fim de demonstrar a especificidade das suas funções”, propõe Coutinho.

O deputado diz que também o Executivo devia atribuir um prémio as trabalhadores da linha da frente dos Serviços de Saúde, dos Serviços de Turismo e do Gabinete de Comunicação Social, “por forma a recompensar o contributo que deram durante a pandemia”.