Consumo de drogas diminuiu em 2020

O Instituto de Acção Social considera ainda assim que, devido à suspensão de diversos serviços no ano passado, é possível que tenham ocorrido omissões e os números apurados não sejam reais. Toxicodependentes gastam, em média, por mês cerca de 3.331 patacas na compra de estupefacientes.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

De acordo com os dados divulgados ontem após a primeira Sessão Plenária da Comissão de Luta contra a Droga, o número de toxicodependentes caiu 36,7% em relação a 2019.

O Instituto de Acção Social (IAS) não consegue justificar o porquê da baixa, até porque, de acordo com o chefe do departamento de Prevenção e Tratamento da Dependência do Jogo e da Droga do IAS, Cheang Io Tat, “a maioria das instituições de serviços sociais tiveram de encerrar temporariamente” no ano passado. “Claro que podem haver omissões em alguns números, ainda assim posso afirmar que todos os toxicodependentes são locais”, assumiu o responsável, que revelou que irá ser reforçado o trabalho de promoção jurídica sobre a lei de combate à toxicodependência.

O Sistema de Registo Central dos Toxicodependentes de Macau revela que, no ano de 2020, foi registado um total de 219 pessoas toxicodependentes, número este que sofreu uma redução das tais 36,7 % em relação ao ano de 2019. De entre essas pessoas, 16 pessoas eram jovens com menos de 21 anos, representando 7,3 % do número total, o que corresponde a uma redução de 48,4 % em relação ao ano passado.

De acordo com as autoridades, a principal droga consumida foi a metanfetamina, representando 35,5 %, seguido da cocaína e da canábis, representando 19,2 % e 11,2 %, respectivamente. O consumo de drogas em casa, na casa dos amigos e nos hotéis aumentou cerca de 70%, sendo a média das despesas mensais com o consumo de drogas no valor de 3.331 patacas.

“Preocupa-nos esse aumento de consumo em casa. Estamos a trabalhar mais junto das famílias, de modo a detectar o mais rápido possível casos latentes na sociedade, por forma a dar um apoio mais efectivo”, disse ainda Cheang Io Tat.

Questionados sobre o facto de haver uma janela de possibilidade de descriminalização ou despenalização do consumo de drogas, Cheang Io Tat esquivou-se a responder directamente, preferindo afirmar que “para os consumidores há uma sanção criminal”. Luís Leong, chefe do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, acrescentou que “somente com o consumo de droga é muito raro alguém ficar preso, normalmente a prisão tem mais a ver com o tráfico de droga”.

Para além da discussão e revelação de estatísticas, a comissão referiu ainda que participou na reunião online da terceira discussão temática sobre as recomendações para o controlo da canábis e de substâncias relacionadas, organizada pelas Nações Unidas. Nesse sentido, foi organizado um grupo de vogais para visitar as instalações da Polícia Judiciária, do projecto Be Cool da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM).

A comissão revelou ter visitado ainda os trabalhos e instalações da ARTM na zona de Ka-Hó, em Coloane, para ver in loco o programa de estágio profissional “Hold On To Hope”, um programa que procura promover a reintegração social dos toxicodependentes, tendo em vista o alcance do objectivo de inclusão social.

Relativamente aos oito tipos de substâncias que foram incluídos na lista das Nações Unidas para serem submetidas a controlo, a comissão prometeu continuar a coordenar os diferentes serviços, no sentido de que estes desenvolvam em Macau o trabalho relativo à produção de leis que visam a regulamentação do controlo das respectivas substâncias, sendo que assumiu à comunicação social que quatro dessas novas substâncias já passaram por Macau.