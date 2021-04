Cada pedido de subsídio para cuidadores demora, em média, três meses a ser apreciado

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO/ARQUIVO

Cada pessoa que solicitar o subsídio para cuidadores tem de enfrentar, em média, três meses de espera para saber se o pedido é deferido. Numa resposta a uma interpelação da deputada Agnes Lam, o Instituto de Acção Social (IAS) disse ainda que, de Novembro até agora, 196 pessoas pediram apoio, sendo que 51 processos foram aceites.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Instituto de Acção Social (IAS) implementou, em Novembro do ano passado, um projecto-piloto de subsídio para cuidadores. De lá até ao passado dia 19 de Março, o organismo recebeu 196 pedidos de subsídio, com 51 dos quais a serem deferidos. O número de pedidos indeferidos é de 33, o que mostra que há 112 casos ainda a serem avaliados. As informações foram dadas por Hon Wai, presidente do IAS, em resposta a uma interpelação da deputada Agnes Lam.

Segundo o IAS, cada processo demora, em média, três meses a ser apreciado. Este tempo de espera está dentro do previsto pelo instituto, refere Ho Wai, justificando que o processo envolve procedimentos administrativos e profissionais e outros factores, como a “avaliação económica e avaliação das funções” dos potenciais beneficiários.

Na interpelação escrita, Agnes Lam diz que o projecto-piloto tem “insuficiências evidentes”. A deputada diz que “as autoridades não podem alegar a ‘natureza experimental’ do projecto para ignorar aquelas situações, pois o projecto tem de ser optimizado em tempo oportuno”.

Agnes Lam explica que tem recebido queixas de pais de crianças portadoras de deficiência e de alunos do ensino especial que indicaram que as formalidades para o requerimento são complexas, já que o formulário do pedido é composto por 11 páginas e os documentos a apresentar são muitos.

Segundo Agnes Lam, os possíveis beneficiários deste projecto-piloto não conhecem o fluxograma de requerimento. “Assim sendo, se o respectivo fluxograma não for atempadamente optimizado, isto não só vai prejudicar os direitos e interesses dos requerentes, mas também aumentar a pressão já elevada dos mesmos”. A parlamentar eleita por via directa assinala que, no futuro, quando for alargado o âmbito dos beneficiários, “os procedimentos administrativos poderão demorar ainda mais tempo”.

Na resposta, datada de 7 de Abril, Hon Wai diz que, de um total de 11 páginas do formulário, os requerentes só têm de preencher oito. Além disso, segundo o governante, o IAS “enviou, propositadamente, mais pessoal ao Centro de Avaliação Geral Reabilitação subordinado ao IAS para apoiar nos respectivos trabalhos”. Os requerentes, além de se deslocarem a este centro, podem também proceder à consulta de informação junto de 29 equipamentos sociais da área de serviço de apoio a idosos e de reabilitação, lembra o instituto.

Na sua interpelação, Agnes Lam lamenta que pessoas com autismo e demência, por exemplo, não sejam abrangidas pelo projecto-piloto do IAS e, por isso, pergunta se as autoridades já ponderaram o alargamento do âmbito do plano. Na resposta, Hon Wai recorda que este projecto-piloto vai terminar em Novembro deste ano e que, após essa data, irá ser feita uma revisão do projecto para definir o rumo a dar a esta medida.