Proposta de alteração à lei do hino quer incentivar residentes a ostentar bandeira chinesa

O Conselho Executivo apresentou ontem uma proposta de alteração à lei da utilização e protecção da bandeira, emblema e hino nacionais. Esta alteração, segundo explicou André Cheong, secretário para a Administração e Justiça e também porta-voz do Conselho Executivo, vem na sequência das decisões tomadas por Pequim na Assembleia Popular Nacional.

O diploma apresentado ontem prevê que haja um “incentivo aos residentes para o uso da bandeira nacional em ocasiões adequadas e previsão expressa sobre a aposição do emblema nacional pelos residentes em ocasiões solenes, para expressar sentimentos patrióticos”. Por outro lado, a alteração à lei prevê um aperfeiçoamento das disposições sobre medidas da bandeira e do emblema nacionais, tendo em conta o local e as edificações onde a bandeira está hasteada.

O diploma pretende também melhorar as disposições legais no que toca à colocação da bandeira nacional a meia haste em sinal de luto e a previsão da cobertura da bandeira de determinadas personalidades no caso do seu falecimento.

Haverá ainda um aperfeiçoamento da regulamentação do uso da bandeira e do emblema nacionais, incluindo a proibição do uso da bandeira e do emblema em patente de desenho, a proibição do hastear ou colocação de forma invertida da bandeira, ou do seu “descarte de modo displicente”. Além disso, o Governo pretende que haja um aperfeiçoamento das normas relacionadas com a educação quanto à bandeira e ao emblema nacionais, integrando estes conteúdos no ensino primário e secundário da educação regular do regime escolar local.

A proposta de lei do Governo vai chegar à Assembleia Legislativa (AL) o mais rapidamente possível, como indicou André Cheong, sendo que o secretário espera que o diploma possa ser aprovado até ao fim desta legislatura, ou seja, 15 de Agosto.

A.V.