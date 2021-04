População tem orgulho no património de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A afirmação é da arquitecta Maria José Freitas que, hoje, aborda o tema “De Macau para a RAE de Macau: Património antes e depois da transferência de soberania” numa mesa-redonda virtual.

Macau e património. A arquitecta Maria José Freitas vai abordar este tema numa mesa-redonda a ter lugar hoje às 17h35 (10h35, hora em Portugal) de forma virtual intitulada “Passados complexos, futuros diversos”. A iniciativa está inserida no programa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS, na sigla inglesa) para comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que aconteceu no passado domingo, 18 de Abril.

“Vou falar sobre Macau e sobre o património de Macau, fazendo a comparação entre o agora e com aquilo que a Administração Portuguesa resguardou”, começou por dizer ao PONTO FINAL Maria José Freitas, que aborda o tema “De Macau para a RAE de Macau: Património antes e depois da transferência de soberania”.

Depois da classificação da UNESCO, assume a arquitecta, e com o próprio Governo a emitir diversos regulamentos administrativos, surgiu o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, cuja implementação, espera Maria José Freitas, possa ser posta em prática “até final deste ano”, assegurada pelo Instituto Cultural (IC). “Tem havido muitas lacunas. Estamos há anos para ter o plano pronto”, disse.

A arquitecta lembrou as questões relacionadas com o Farol da Guia e com a Colina da Penha como sendo “alertas” para o que não deve ser feito. “Há uma maior conscientização dos habitantes de Macau. Penso que eles começam a ter uma voz firme em momentos-chave. Há um orgulho pelo património que herdaram, uma certa sensação de pertença. O património de Macau diferencia o território das cidades da Grande Baía e das restantes cidades chinesas”, notou Maria José Freitas.

A membro do ICOMOS fala mesmo em “conquista” por parte da população, principalmente depois do centro histórico de Macau ter entrado na lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO, a 15 de julho de 2005. “E não é só o Centro Histórico. A população de Macau tem-se preocupado com os achados arqueológicos em Coloane, com os estaleiros navais de Lai Chi Vun, entre outras coisas relacionadas com o património e cultura locais. Penso que tem crescido o envolvimento saudável da população nessas matérias”, afirmou a arquitecta.

Maria José Freitas abordará “situações reais para despertar algum diálogo” na mesa-redonda que vai participar. Tudo o que trazer a lume na conversa vai ao encontro de todo o trabalho que tem realizado no seu doutoramento, que está a tirar na Universidade de Coimbra, em Portugal. “Basicamente é sobre identidade arquitectónica, urbanística e cultural de Macau no antes e pós transferência, e posso dizer que os estudos me têm dado uma visão muito plural da expansão portuguesa, principalmente em lugares como o Brasil, Angola ou Moçambique”, assumiu.

Em 1982, o ICOMOS estabeleceu o dia 18 de Abril como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, seguido pela adopção da UNESCO durante a sua 22.ª Conferência Geral. A cada ano, nesta ocasião, o ICOMOS propõe um tema para actividades a serem organizadas pelos seus membros, Comités Científicos Nacionais e Internacionais, parceiros, e quem quiser participar na celebração do dia, este ano com especial incidência no património.

Reconhecendo os apelos globais para uma maior inclusão e reconhecimento da diversidade, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios convida os participantes a reflectir, reinterpretar e reexaminar as narrativas existentes.