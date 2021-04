Informatização da auditoria em foco na visita de Ho Veng On ao Gabinete de Auditoria Nacional

FOTOGRAFIA: COMISSARIADO DA AUDITORIA

Ho Veng On, Comissário da Auditoria, visitou na passada quinta-feira Hou Kai, Auditor Geral do Gabinete de Auditoria Nacional, em Pequim. Segundo um comunicado divulgado ontem, em cima da mesa estiveram questões sobre a informatização da auditoria, implementação das políticas associadas a auditorias concomitantes e formação para técnicos de auditoria, bem como a cooperação regional e o reforço de intercâmbio com as instituições congéneres da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Na reunião, o Comissário da Auditoria apresentou os trabalhos realizados pelo organismo que lidera e disse esperar adquirir experiência na implementação das políticas relacionadas com auditorias concomitantes. Hou Kai sublinhou que os trabalhos de auditoria, nomeadamente a formação de talentos e a informatização da auditoria, desempenhavam um papel importante na promoção da boa governação.

Durante o encontro, foram abordadas as questões sobre a necessidade da formação do pessoal de auditoria no futuro e a sua viabilidade. Ho Veng On referiu que, com o desenvolvimento da cooperação regional, têm surgido novos cenários e desafios na auditoria pública, e, com vista a promover os respectivos trabalhos de forma conveniente, será necessário reforçar intercâmbios através da realização de seminários e formações específicas de auditoria.

A delegação do Comissariado da Auditoria da RAEM visitou a exposição “A Grande Jornada: Comemoração do Centenário da Fundação do Partido Comunista da China” realizada no Museu da Capital, com o objectivo de aprofundar o conhecimento das histórias da pátria, “o sentido da missão primordial e o sentido da assunção de responsabilidades”.