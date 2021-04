Governo admite armazenar dados biométricos de não-residentes por mais de cinco anos

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os deputados da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, para discutir a proposta de lei “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau”. No final da reunião, o presidente da comissão revelou que o Governo assumiu a possibilidade de armazenar os dados biométricos por um período superior a cinco anos. Vong Hin Fai afirmou também que o Executivo demonstrou “abertura” para fixar em 10 anos o limite máximo de interdição de entrada no território.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O período máximo para o armazenamento de dados biométricos recolhidos a não-residentes será fixado pelo Governo através de um regulamento administrativo, revelou ontem o presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, após uma reunião com representantes do Governo sobre a proposta de lei “Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de permanência e residência na Região Administrativa Especial de Macau”.

De acordo com Vong Hin Fai, alguns membros da comissão levantaram dúvidas quanto à ausência de um período de tempo específico na proposta de lei para o armazenamento dos dados biométricos recolhidos pelas forças de segurança que irão abranger impressões digitais ou palmares, configuração da íris ou retina e reconhecimento facial.

“Durante a reunião perguntou-se o tempo de armazenamento desses dados biométricos e qual será o período máximo. Segundo a proposta de lei, no artigo 68, do capítulo VIII, há um capítulo próprio sobre base de dados e dados pessoais. Assim, perguntou-se qual será o período máximo de armazenamento. O Governo explicou que vai ser seguido o que consta no Regulamento Administrativo que, em regra geral, está fixado em cinco anos no máximo”, começou por explicar Vong Hin Fai, acrescentando depois que o Governo admitiu a possibilidade de, por causa da finalidade específica da recolha desses dados, esse período poder ser “alargado para mais do que cinco anos”.

Sobre o facto de o período máximo de armazenamento de dados biométricos não constar na proposta de lei, o Governo respondeu que “isso será regulamentado por regulamento administrativo complementar”, frisou o presidente da comissão. “Na proposta de lei não consta nenhum prazo limite de armazenamento e perguntou-se qual o período. O Governo respondeu que será fixado através de regulamento administrativo complementar e que de uma forma geral serão armazenados por um período de cinco anos, mas que há situações em que poderá ir além de cinco anos, o que será fixado através de regulamento administrativo complementar. Para os dados biométricos é de cinco anos, mas por causa da finalidade específica de certos casos, poderá ser alargado para mais de cinco anos. Perguntámos se havia prazo limite, o Governo disse que sim, que haverá um limite para armazenamento de dados biométricos. Se exceder cinco anos, até quanto tempo? O Governo respondeu que por causa da finalidade específica da recolha de certos casos pode exceder os cinco anos de armazenamento”, acrescentou Vong Hin Fai.

Outro dos assuntos discutidos entre os membros da comissão e representantes do Governo foi a duração do período de interdição de entrada no território, que poderá ascender aos 10 anos e não consta na proposta de lei apresentada pelo Executivo aos deputados. “O Governo explicou que a lei em vigor não fixa nenhum limite máximo e essa ausência não tem levantado dificuldades práticas, uma vez que os tribunais têm aplicando o princípio de que a data de interdição de entrada não deve exceder 10 anos, isto por analogia do limite máximo de interdição de entrada prevista na lei de criminalidade organizada. No entanto, o Governo assume uma atitude de abertura sobre a menção clara desse período na proposta de lei, ainda que não conste expressamente esse período de tempo máximo na proposta de lei do articulado que agora vimos”, disse o presidente da comissão.