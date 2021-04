Governo adiou distribuição da vacina da Astrazeneca para 2022

Fotografia: EPA/CIRO FUSCO

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que a distribuição da vacina da Astrazeneca foi suspensa no território até ao final do ano. Segundo o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, o Governo está em negociações com a Astrazeneca para a distribuição das vacinas no próximo ano. Em conferência de imprensa, Tai Wa Hou revelou também que a quota diária de vacinas contra a Covid-19 aumentou para 5.200 com a introdução de um posto de vacinação do Hospital Kiang Wu com 180 vagas diárias para residentes e trabalhadores não-residentes.

Eduardo Santiago

A vacina da Astrazeneca não será distribuída em Macau este ano, anunciaram ontem as autoridades de saúde do território na conferência de imprensa semanal do Centro de Coordenação e Contenção do novo tipo de Coronavírus. De acordo com Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, o Governo decidiu adiar a distribuição da vacina produzida pela Astrazeneca no território para 2022.

“O fornecimento das vacinas de Macau é suficiente e o Governo decidiu a suspensão do fornecimento das vacinas da Astrazeneca, ou seja, este ano não vamos distribuir vacinas da Astrazeneca. A suspensão do fornecimento não envolve o cancelamento do contrato nem a violação do mesmo, pois ainda estamos a negociar com a Astrazeneca a distribuição das vacinas para o próximo ano”, começou por dizer Tai Wa Hou, depois de referir que, até ontem às 16h00, os Serviços de Saúde tinham registado um total de 523 eventos adversos após vacinação contra a Covid-19.

Em relação às vacinas disponíveis em Macau, o representante dos Serviços de Saúde frisou que os lotes disponíveis de vacinas por RNA mensageiro são suficientes para a procura local e que a gestão destas vacinas será mais rigorosa para evitar eventuais desperdícios, uma vez que a vacina da Sinopharm tem validade de “dois anos”.

“Até agora recebemos três lotes, o primeiro lote de vacinas de RNA mensageiro expira em Junho e o segundo lote em Agosto. Usamos diariamente 500 doses, restam cerca de 40 mil e vamos continuar a negociar com os fornecedores para introduzir as doses em lotes para baixar o número de vacinas expiradas”, afirmou Tai Wa Hou, frisando depois que os “dois lotes da vacina de RNA mensageiro serão consumidas apesar de expirarem até Agosto”. “Iremos monitorizar bem o número de residentes vacinados e introduzir lotes mais pequenos de vacinas de forma a controlar melhor a data de expiração. Os lotes da vacina Sinopharm têm validade de dois anos”, adiantou.

Questionado sobre um estudo da Pfizer relativamente à introdução de uma terceira dose, Tai Wa Hou assegurou não ter “dados científicos” suficientes para confirmar a eventual introdução de uma terceira dose em Macau. “Sei que fizeram esse estudo no sentido de avaliar a eficácia e a segurança em relação às variantes e que poderá ser bastante útil. A vacina da Pfizer tem uma eficácia de 90 por cento nos casos graves. Se a terceira dose será necessária ou implementada em Macau? Estamos à espera de mais dados científicos. Neste momento estamos a acompanhar a situação e não temos conclusão em relação a uma terceira dose”, disse o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19.

Em conferência de imprensa, Tai Wa Hou anunciou também que, a partir das 10h00 desta terça-feira, o hospital Kiang Wu aceita marcações para administração de vacinas contra a Covid-19. “O hospital Kiang Wu já está preparado para começar a funcionar com um posto de vacinação contra a covid-19 no edifício de urgência com 180 vagas por dia por marcação, o alvo público serão os residentes com idade inferior a 60 anos. A população pode começar a agendar a vacinação amanhã [terça-feira] a partir das 10h00”, referiu Tai Wa Hou, acrescentando que a administração das vacinas irá decorrer “uma hora depois da marcação”.

Sobre este novo posto de vacinação, o representante dos Serviços de Saúde revelou também que a quota diária de vacinas aumentou para 5.200 vagas disponíveis e que no Kiang Wu só poderão vacinar-se residentes e trabalhadores não-residentes. “Em relação aos alvos da vacinação, os trabalhadores não-residentes e os residentes são fáceis de identificar, já em relação aos estudantes do exterior temos dificuldades nesse aspecto, por isso só vamos vacinar TNR e residentes no hospital Kiang Wu”.