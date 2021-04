Furto de creme de olhos leva autoridades a descobrir esquema de acolhimento a ilegais

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um homem de nacionalidade mongol e que estava de férias no território aproveitou a oportunidade para realizar vários furtos de produtos de beleza em lojas do Cotai. No meio das investigações, a polícia descobriu um outro esquema ilegal, mas desta vez relacionado com acolhimento, tendo sido encontrada na habitação do suspeito uma mulher que estava em Macau de forma ilegal.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Um homem de nacionalidade mongol é suspeito de ter furtado produtos cosméticos, nomeadamente um creme de olhos de luxo, referiram ontem as autoridades. No dia 14 de Abril, pelas 17h00, a Polícia de Segurança Pública recebeu uma queixa de uma funcionária de uma loja no Cotai alegando que teria havido um furto de um creme de olhos no valor de 2.400 patacas. Durante as investigações foi apurado, através das câmaras CCTV, que dois homens se teriam apropriado do produto. Através do sistema de vigilância ‘Olhos no Céu’, encontraram também o endereço da residência, que ficava na Rua de Évora, na Taipa.

No dia seguinte, os agentes dirigiram-se à residência e encontraram um homem que correspondia à descrição do vídeo. No local, a polícia encontrou o objecto furtado, e ainda cinco fracos novos de perfume. Depois de interrogado, o homem admitiu que teria roubado os produtos todos na mesma loja, que no total teriam um valor de 7.800 patacas. O homem de nacional mongol tem 50 anos e é desempregado. Encontrava-se com visto de turista no território e foi acusado de furto. O outro suspeito envolvido encontra-se ainda em fuga.

Para além disso, e durante as investigações do caso, a polícia, descobriu no mesmo apartamento uma mulher de 24 anos, igualmente da Mongólia, que estava ilegalmente no território. Segundo contou, arrendou um quarto naquela casa por cinco mil dólares de Hong Kong a um outro indivíduo. Este homem denunciado acabou por ser identificado como um cidadão do Turquemenistão, de 21 anos, a trabalhar em Macau na área de atendimento ao cliente num hotel. Foi depois contactado pela polícia, tendo alegado que era apenas um intermediário na transacção e não o senhorio da casa, que depois foi identificado como um homem indonésio, de 41 anos, também a trabalhar num hotel no território. Os dois foram acusados do crime de acolhimento a ilegais e o caso foi entregue ao Ministério Público no dia 16 de Abril

Furto durante o jogo

No dia 12 de Março, pela 01h30 da manhã, uma mulher de 35 anos, residente da China continental, fez queixa à polícia, alegando que tinha sido vitima de furto num casino no Cotai enquanto jogava. A mulher alegou que, enquanto estava sentada a jogar em uma das mesas, guardava algum dinheiro em notas no seu colo. Alguns minutos depois, reparou que tinha deixado o dinheiro cair no chão, mas como estava a meio de um jogo acabou por não se levantar logo para o apanhar. Porém, cerca de um minuto depois, deu conta que o dinheiro tinha desaparecido.

A mulher alertou logo a segurança do casino que foi analisar as câmaras CCTV que captaram dois indivíduos a baixarem-se, apanharem o dinheiro e saído do casino.

Depois de envolvida a Polícia Judiciária, os Serviços de Migração deram também um aviso de alerta, e no dia 15 de Abril um dos suspeitos foi interceptado nas Portas do Cerco quando regressava a Macau. Em interrogações, o suspeito admitiu que, juntamente com um outro indivíduo, roubaram 38 mil dólares de Hong Kong naquela madrugada relatada, segundo as autoridades. O homem revelou também que teria partilhado o dinheiro a meias, e foi identificado como residente chinês, de 41 anos e apelido Du. O homem foi acusado de furto e o caso foi entregue ao Ministério Público no dia 16 de Abril. O segundo suspeito não foi ainda interceptado, mas o caso continua em investigação.