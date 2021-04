FMCC volta a organizar jantar de caridade, cinco tentativas depois

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Depois de cinco tentativas falhadas, devido à pandemia de Covid-19, o habitual jantar de gala beneficente da Câmara de Comércio França-Macau está de volta. Realiza-se 28 de Maio no MGM Macau e volta a ajudar a Associação Fok Sin de Macau.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O já habitual jantar de gala da Câmara de Comércio França-Macau (FMCC, na sigla inglesa) – que foi cinco vezes adiado devido à pandemia de Covid-19 – terá lugar no próximo dia 28 de Maio no MGM Macau. O evento de caridade volta a ajudar a Associação Fok Sin de Macau (MFS, na sigla inglesa), foi anunciado ontem em conferência de imprensa.

“Este jantar, que vai já na sua 11.ª edição, será o mais criativo de sempre, por causa das restrições”, revelou aos jornalistas o presidente da FMCC, Rutger Verschuren. “Se não podemos ter uma banda de outro país, teremos uma banda de Macau ou da China, mas não vou falar mais nada sobre isso para não estragar a surpresa”.

Subordinado ao tema “Uma noite no Museu”, o jantar deste ano foi descrito pelo presidente do FMCC como “uma noite exclusiva no mundo dos mais famosos espaços de arte mundiais”, desde o Louvre ao Ashmolean.

O evento terá o habitual cocktail à chegada dos convidados. Zona de fotografia personalizada e algumas performances. No final, uma banda tocará para os convidados. “E ainda há música durante o jantar, que será recheado com excelente culinária e vinhos franceses. Penso que o ambiente será fantástico. Somos, penso, um dos melhores jantares de gala de Macau”, disse ainda o holandês.

A associação, que tem como meta mínima a angariação de 50 mil patacas, vai canalizar as verbas garantidas no jantar para o seu projecto “Visite os idosos”, que organiza visitas pessoais e entrega de bens úteis a grupos desprivilegiados de idosos locais com baixa mobilidade, que carecem de apoio emocional e financeiro.

Nos últimos anos, a FMCC recolheu fundos para beneficiar várias organizações de caridade macaenses, lembrou Rutger Verschuren. O objectivo tem sido o de apoiar a comunidade local de diferentes maneiras.

Durante o jantar de gala anterior, que decorreu em Janeiro de 2019, a FMCC conseguiu “generosas doações de convidados e patrocinadores” na ordem das 70 mil patacas. Há dois anos, os membros da FMCC juntaram-se à MFS para visitas durante quatro dias a famílias de idosos carenciados, nos conjuntos de habitação social da Ilha Verde e de Coloane. O voluntários distribuíram kits para mais de 200 famílias idosas. Cada kit continha um cobertor personalizado da FMCC, arroz orgânico, óleo de cozinha, molho de soja, massa e aveia.

Com a experiência de 2019, a FMCC decidiu apoiar a MFS uma vez mais este ano. A câmara de comércio espera arrecadar uma “quantia notável” novamente este ano com a venda de rifas, “onde prémios fantásticos podem ser ganhos”, garantiu Verschuren.

A MFS é um grupo de residentes que são voluntários e oferecem os seus serviços e tempo em benefício da comunidade. O objectivo da associação é o de criar uma plataforma para os jovens poderem realizar trabalho social voluntário, aumentando a conscientização para o apoio da comunidade.