Alteração ao orçamento prevê injecção de 9,1 mil milhões vindos da reserva financeira

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Conselho Executivo apresentou ontem uma alteração à lei do orçamento para este ano para colmatar os gastos com o programa de estabilização da economia. O diploma prevê a injecção de 9,1 mil milhões de patacas no orçamento ordinário da RAEM vindos da reserva financeira. É previsto também o reforço da despesa do orçamento ordinário em 8,3 mil milhões.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Conselho Executivo deu como concluída a discussão relativa à alteração à lei do orçamento de 2021 e o diploma foi apresentado ontem, antes de ser enviado para a Assembleia Legislativa (AL) como processo de urgência.

Em conferência de imprensa, André Cheong, secretário para a Administração e Justiça e também porta-voz do Conselho Executivo, indicou que a alteração tem como objectivo colmatar os gastos com o plano do aumento das competências técnicas profissionais, o programa de promoção do consumo local e as outras medidas integradas no plano de garantia de emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população. Esta alteração visa também fazer face ao reforço das despesas orçamentais dos Serviços de Saúde, bem como as despesas destinadas às obras de construção no Posto Fronteiriço da Parte de Macau em Hengqin.

Nesta alteração ao orçamento, está previsto o reforço das receitas previstas no orçamento, com recurso à reserva extraordinária da RAEM de 9,1 mil milhões de patacas. Está prevista também a redução de 807 milhões de patacas de outras receitas previstas no orçamento e, paralelamente, o reforço da despesa do orçamento integrado no montante de 8,3 mil milhões de patacas. O orçamento ordinário para 2021 era de 95,2 mil milhões de patacas e, com esta alteração, passa para 103,5 mil milhões.

Segundo explicou André Cheong na conferência de imprensa, em virtude do aumento das despesas orçamentais da Fundação Macau, será reforçada a despesa do orçamento agregado dos organismos especiais no montante de cerca de 483 milhões de patacas.

André Cheong indicou ainda que, com vista à implementação do plano de benefícios do consumo por meios electrónicos, o Governo está a avançar com os trabalhos no sentido de elaborar o respectivo regulamento administrativo, mantendo-se em contacto com oito instituições de pagamento móvel.

Segundo indicou André Cheong, estas instituições vão aproveitar esta oportunidade para lançar os seus próprios benefícios nas suas plataformas e vão apresentá-los no final deste mês “para que os residentes tenham tempo suficiente para ponderar plenamente a devida opção, antes da inscrição centralizada que terá lugar em Maio”.

Por seu lado, a Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) vai depois divulgar informações concretas, nomeadamente no que toca à inscrição, ao carregamento, a atribuição dos cartões e a implementação do respectivamente plano, após a aprovação da proposta de lei pela AL.