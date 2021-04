A partir do dia 21, 21 pessoas retrataram 21 dias de quarentena

Mostra com fotografias e vídeos de alguns dos residentes que voltaram a Macau no dia 21 de Janeiro estará agora exposta na Fundação Rui Cunha. A exposição “Quarentena 21+7” é uma viagem pelo dia-a-dia, entre quatro paredes, no Grande Coloane Resort.

Cerca de 21 residentes, todos portugueses, dos 100 que chegaram a Macau no voo Lisboa-Amesterdão-Tóquio-Macau do passado dia 21 de Janeiro, vão expor a partir de hoje pelas 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha (FRC), trabalhos de expressão artística realizados durante a quarentena de 21 dias que tiveram de cumprir no Grande Coloane Resort.

A exposição “Quarentena 21+7”, com curadoria do fotógrafo António Mil-Homens, também ele um dos residentes que ficou a cumprir o período de observação médica naquele hotel de Coloane, é composta por 20 painéis de fotografias que, basicamente, contam o dia-a-dia daqueles residentes dentro do quarto de hotel a que estavam vedados.

E como é que todo o processo surgiu? “Somos um grupo de malta que estava em contacto, numa aplicação de mensagens para telemóvel, ainda desde Portugal. Todos os dias conversávamos. Trocávamos desafios e achei que fazia todo sentido não estarmos fechados para dentro. Por isso, propus um concurso de fotografia que foi logo aceite por todos”, começou por explicar António Mil-Homens ao PONTO FINAL.

Esta dinâmica de inter-relação diária fez com que as pessoas se “ocupassem” permanentemente com outras coisas, fazendo o tempo passar e tornando a quarentena mais “simpática”. “Nem toda a gente criou todos os dias, até porque depois alguns começaram a estar em teletrabalho, mas o resultado final revela fotografias muito interessantes e uma imaginação muito grande”, afirma o curador.

Estando limitados aos poucos metros quadrados de um quarto de hotel, não foi fácil encontrar assunto para fotografar. Por isso, o desafio trouxe dificuldade acrescida que os autores acabaram por responder com muita argúcia, nota o curador.

O concurso de fotografia facilmente chegou a outro patamar, tendo a FRC mostrado interesse em divulgar os devaneios artísticos do grupo dos 21. “Em conversa, o Rui Pedro Cunha sugeriu que a exposição ficasse integrada no contexto geral da pandemia, e no âmbito dos nove anos da FRC, o que todos concordámos”, revelou o fotógrafo.

E a experiência do grupo dos 21 já começa a colher frutos. “Algumas das pessoas que agora terminaram quarentena, depois de terem chegado a Macau, também criaram um grupo de contacto, mais restrito, onde se motivaram e desafiaram diariamente”, conta Mil-Homens.

Além dos painéis de fotografias, António Mil-Homens revelou que haverá ainda uma projecção de vídeo com clipes realizados pelos 21. “Entre os vários desafios a que nos propusemos, houve um dia em que o desafio era a realização de um curto clipe de vídeo. Há coisas incríveis para revelar”, notou António Mil-Homens.

A mostra vai exibir ainda um conjunto de objectos que simbolizam os momentos altos do quotidiano em isolamento. Para enquadrar o sucesso desta prova de superação e resiliência – que se deveu também à “extraordinária cooperação de familiares e amigos do lado de fora, a gentileza dos funcionários do hotel e o esforço do pessoal dos Serviços de Saúde”, revelaram os participantes, em comunicado de imprensa.

“Esta exposição pretende sensibilizar para o impacto do isolamento e mostrar como este pode ser reduzido, mantendo a atitude mental certa: solidariedade, imaginação e positividade”, refere ainda o manifesto de intenções.

Paralelamente à exposição, que fica patente até ao 30 de Abril, o público está convidado a assistir a uma discussão online pelas 19h, com a presença da psicóloga Alexandra Pais, que virtualmente, desde Portugal, irá abordar o tema “Pandemia, Confinamento e Período de Observação Médica”. “Os efeitos psicológicos do confinamento explicados pela Alexandra Pais, servirão ainda mais para dar um perspectiva alargada de toda a questão. Ela tem estudado precisamente isto”, concluiu o curador.