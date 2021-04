A partir de Maio, grupos artísticos locais vão animar fins-de-semana

A partir de 1 de Maio e ao longo dos próximos quatro meses, grupos artísticos locais vão realizar 124 sessões de sete espectáculos, ao longo dos fins-de-semana, no Porto Interior, nas Casas da Taipa e na Feira do Carmo. Estes espectáculos enquadram-se no programa “Espectáculos no âmbito da Excursão Cultural Profunda na zona do Porto Interior e da Taipa”.

Segundo explica o Instituto Cultural (IC) em comunicado, este programa apresenta um espaço quadridimensional intitulado “Um Passeio pelo Porto Interior com André Auguste Borget”, inspirado nas obras do artista francês que outrora viveu em Macau, que será complementado com espectáculos de dança ambiental e visitas guiadas, para mostrar ao público o ambiente do Mercado Municipal do Patane.

Por outro lado, há “Truz-truz, Quem Atracou no Porto Interior?”, da autoria do MW Dance Theatre, que tem como ponto central a interacção entre o meio ambiente e a realidade, com o aparecimento de um monstro, sendo explorada a zona desde a Rua da Praia do Manduco até à Barra. E ainda “Regresso de Barco” da autoria da Associação de Dança – Ieng Chi vai contar a história do Porto Interior ao longo de um século através de um guia histórico informativo com descrições completas e complementadas por breve apresentações de dança ambiental ligeira.

Há ainda outras quatro actividades temáticas na zona da Taipa: “Poema de Pedro e Inês”, da autoria do The Funny Old Tree Theatre Ensemble; “O Vendedor de Histórias”, da autoria da Dream Association; e “O Barbeiro” e “O Arraial”, que são dois espectáculos de teatro de marionetas português promovidos pela Casa de Portugal

O programa “Espectáculos no âmbito da Excursão Cultural Profunda na zona do Porto Interior e da Taipa” também foi lançado no ano passado, tendo sido recrutados grupos do meio artístico locais para desenvolver diversas produções inspiradas em histórias comunitárias daquelas zonas.