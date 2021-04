Sulu Sou insiste num controlo mais rigoroso das acções do Governo por parte da AL

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação escrita enviada a Ho Iat Seng na passada sexta-feira, o vice-presidente da Associação Novo Macau criticou a falta de comunicação entre Executivo e membros da Assembleia Legislativa na elaboração de políticas e defendeu mais debates no hemiciclo para uma maior fiscalização das acções do Governo. Sulu Sou pediu também mais canais de comunicação entre os assessores de imprensa do Governo e os deputados com o objectivo de “evitar atrasos burocráticos”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou criticou o papel passivo da Assembleia Legislativa na fiscalização e controlo das políticas elaboradas pelo Governo nos últimos anos, e insistiu na necessidade de haver uma maior participação dos membros do hemiciclo na elaboração de leis para benefício da população. O vice-presidente da Associação Novo Macau defendeu também ser necessário um reforço das responsabilidades proactivas do Governo perante a Assembleia Legislativa e sugeriu a criação de mais canais de comunicação entre os assessores de imprensa do Governo e os deputados para que se evitem “atrasos burocráticos”.

Numa interpelação escrita, enviada na passada sexta-feira ao Chefe do Executivo, Sulu Sou recordou que a Assembleia Legislativa tem a “importante função política de fiscalizar o Governo em nome do público”, e lamentou que essa função de fiscalização se tenha limitado a “mais coordenação do que controlo e balanço das autoridades executivas” ao longo dos anos.

“Cabe certamente ao Governo continuar a melhorar o seu desempenho, mas, ao mesmo tempo, o Chefe do Executivo e a equipa governamental sob a sua liderança devem assumir um papel mais proactivo na prestação de contas à Assembleia Legislativa”, pode ler-se no documento enviado por Sulu Sou ao Chefe do Executivo.

No entender de Sulu Sou, ainda há muitas políticas que “não foram formuladas após a mudança de Governo” e que vão ter implicações a “longo termo para a comunidade”, nomeadamente o Plano de habitação para a classe sanduíche, a Política de Juventude de Macau (2021-2030), o Plano de Médio e Longo Prazo para o Ensino Não Superior, e o Plano Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Superior.

O deputado lamentou que Ho Iat Seng não tenha entendido as questões apresentadas no último plenário. “O Chefe do Executivo compreendeu mal o meu pedido para que o Governo transferisse todas as decisões políticas para a Assembleia Legislativa, e depois não respondeu positivamente à forma de reforçar a responsabilidade do Governo em aceitar a supervisão da Assembleia Legislativa por sua própria iniciativa, perdendo assim uma boa oportunidade para elaborar integralmente a melhoria contínua da relação entre o Executivo e o Legislativo”, frisou Sulu Sou.

Nesse sentido, o vice-presidente da Associação Novo Macau enviou três questões por escrito a Ho Iat Seng. “Embora a Assembleia Legislativa seja um órgão representativo da opinião pública, é frequentemente mantido no escuro durante a formulação de muitas políticas, e na maioria das vezes é informado do conteúdo das políticas governamentais ao mesmo tempo que o público. Irá o Governo informar esta Assembleia Legislativa se irá tomar medidas mais regulares e proactivas para consultar previamente os membros da Assembleia Legislativa quando introduzir políticas ou realizar consultas no futuro, de modo a melhorar, na medida do possível, as insuficiências das propostas políticas ou dos textos de consulta?”, questionou o deputado.

Sulu Sou recordou que a Assembleia Legislativa tem o “poder e a função de debater questões de interesses públicos” e que no artigo 137.° do Regimento da Assembleia Legislativa está estipulado que, “para além de qualquer deputado, o Governo pode também solicitar que seja convocada uma reunião plenária especificamente para debater uma questão de interesse público”.

“O Governo assumirá um papel mais activo ao propor à Assembleia Legislativa a convocação de reuniões plenárias no futuro para debater questões de interesses públicos e de interesse para a comunidade?”, inquiriu Sulu Sou.

A terminar, Sulu Sou assinalou que existem “mais de 100 assessores imprensa em vários departamentos públicos” para estabelecer uma ligação directa entre o Governo e os meios de comunicação social, e defendeu ser “necessário que os deputados tenham contactos frequentes com vários departamentos no desempenho das suas funções”.

“Posso perguntar ao Governo se irá coordenar o estabelecimento de um mecanismo para que vários departamentos criem pontos de contacto dedicados com os deputados, de modo a estabelecer um canal de comunicação bidireccional mais directo e rápido, e para evitar atrasos burocráticos e oficiais nas viagens dos deputados para ajudar no tratamento dos pedidos de assistência dos residentes?”, concluiu.